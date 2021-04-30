İki ülke arasındaki 'taş atmayla' başlayan kavgada ölü sayısı artıyor!

Tacikistan’ın kuzeyindeki Sughd bölgesi ile Kırgızistan’ın güneyindeki Batken bölgesini ayıran sınırda dün çıkan çatışmalarda ölü ve yaralı sayısı yükseldi. Kırgızistan Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 07.50 itibariyle çatışmalarda ölenlerin sayısının 13’e, yaralıların sayısının 121’e çıktığı belirtildi. Açıklamada, 2'si ağır 25 yaralının özel uçakla Batken’den başkent Bişkek’e getirilerek hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.
Dün Tacikistan'ın kuzeyindeki Sughd bölgesi ile Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgesini ayıran Isfara Nehri'ndeki su kaynağının kullanımı ile ilgili anlaşmazlık yaşayan iki ülke halkı arasındaki taşlı kavga çatışmaya dönüşmüştü. Tacikistan, Kırgızistan’ın 5 sınır karakoluna operasyon gerçekleştirirken, Kırgız askerler bir Tacik sınır koruma noktasını ele geçirmişti. İki ülke yetkilileri, yaptıkları görüşmelerin sonucu çatışmanın yerel saatle 20.00’da durdurulmasında ve askerlerin sınırdan geri çekilmesinde anlaşmış, çatışma gece 12.00 sularında durdurulmuştu.
Öte yandan Kırgızistan'ın Tacikistan ile yaklaşık 990 kilometre uzunluğunda sınırı bulunurken, tartışmalı sınır kesimleri nedeniyle iki ülke vatandaşları ve sınır muhafızları arasında zaman zaman silahlı çatışmalar yaşanıyor.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Dışişleri Bakanlığını, sınırdaki olayların diplomatik kanallar aracılığıyla durumun barışçıl bir şekilde çözülmesi için görevlendirdi.
Facebook hesabından bir mesaj paylaşan Caparov, "Başta siyasi güçler ve medya olmak üzere, tüm Kırgızistan sakinlerini sakin kalmaya, provokasyonlara boyun eğmemeye, düşmanlığı ve anlaşmazlığı kışkırtmamaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.
Tacikistan’ın kuzeyindeki Sughd bölgesi ile Kırgızistan’ın güneyindeki Batken bölgesini ayıran sınırda dün çıkan çatışmalarda ölü ve yaralı sayısı yükseldi. Kırgızistan Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 07.50 itibariyle çatışmalarda ölenlerin sayısının 13’e, yaralıların sayısının 121’e çıktığı belirtildi. Açıklamada, 2'si ağır 25 yaralının özel uçakla Batken’den başkent Bişkek’e getirilerek hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.
Dün Tacikistan'ın kuzeyindeki Sughd bölgesi ile Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgesini ayıran Isfara Nehri'ndeki su kaynağının kullanımı ile ilgili anlaşmazlık yaşayan iki ülke halkı arasındaki taşlı kavga çatışmaya dönüşmüştü. Tacikistan, Kırgızistan’ın 5 sınır karakoluna operasyon gerçekleştirirken, Kırgız askerler bir Tacik sınır koruma noktasını ele geçirmişti. İki ülke yetkilileri, yaptıkları görüşmelerin sonucu çatışmanın yerel saatle 20.00’da durdurulmasında ve askerlerin sınırdan geri çekilmesinde anlaşmış, çatışma gece 12.00 sularında durdurulmuştu.
Öte yandan Kırgızistan'ın Tacikistan ile yaklaşık 990 kilometre uzunluğunda sınırı bulunurken, tartışmalı sınır kesimleri nedeniyle iki ülke vatandaşları ve sınır muhafızları arasında zaman zaman silahlı çatışmalar yaşanıyor.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Dışişleri Bakanlığını, sınırdaki olayların diplomatik kanallar aracılığıyla durumun barışçıl bir şekilde çözülmesi için görevlendirdi.
Facebook hesabından bir mesaj paylaşan Caparov, "Başta siyasi güçler ve medya olmak üzere, tüm Kırgızistan sakinlerini sakin kalmaya, provokasyonlara boyun eğmemeye, düşmanlığı ve anlaşmazlığı kışkırtmamaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.
Kırgızistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ile Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ve diğer yetkililer, iki ülkenin sınır bölgelerindeki sorunu çözüme kavuşturmak amacıyla görüştü.
Görüşmede, her iki taraf için kayıplara ve insanların yaralanmalarına yol açan çatışmanın siyasi ve diplomatik müzakereler yoluyla barışçıl bir şekilde çözüme kavuşturulması gerektiği vurgulandı.
Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki 970 kilometrelik sınırdan sadece 503 kilometresi belli olan Kırgızistan'ın güney batısındaki Batken Bölgesi 525 bin nüfus, 3 şehir ve 189 köyden oluşuyor.
Başkent Bişkek'e 750 kilometre uzaklıktaki Batken bölgesinin tam ortasında, komşu ülke Tacikistan'a bağlı Voruh ve Soh yerleşim yerlerinin yanı sıra Özbekistan'a ait Şahimerdan adlı yerleşim birimi (anklav) yer alıyor.
Komşu ülkeleriyle kara sınırı olmayan bu yerleşim birimlerinin halkı, tarım için su ve gıda ihtiyaçlarını Kırgız köylerinde bulunan barajlardan ve pazarlardan sağlıyor.
Tacik ve Kırgız halkının yoğun yaşadığı bölgedeki tek karayolu, arazi, tarımsal sulama, hayvan otlatma, kaçakçılık, ortak yol kullanımı ve sınırda izinsiz geçişler gibi nedenlerle gerginlik çıkması üzerine sıklıkla ulaşıma kapatılıyor.