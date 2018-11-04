İlişki yaşadığı evli kadının uygunsuz görüntülerini çekip şantaj yaptı

Eskişehir'de evli F.B. (30) adlı kadın, yaklaşık 5 aydır ilişki yaşadığı S.M'nin (33) cep telefonuna kaydettiği uygunsuz görüntülerle kendisine şantaj yaptığı iddiasıyla polise başvurdu.
Olayla ilgili çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli S.M'yi Hoşnudiye Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında yakaladı.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada F.B'ye ait görüntülerin olduğu flash bellek ele geçirildi.
Çeşitli suçlarından arandığı belirlenen şüpheli S.M'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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