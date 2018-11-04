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İlişki yaşadığı evli kadının uygunsuz görüntülerini çekip şantaj yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 12:27 | Son Güncelleme

Eskişehir'de bir kadının uygunsuz görüntülerini çekip, şantaj yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

İlişki yaşadığı evli kadının uygunsuz görüntülerini çekip şantaj yaptı

Eskişehir'de evli F.B. (30) adlı kadın, yaklaşık 5 aydır ilişki yaşadığı S.M'nin (33) cep telefonuna kaydettiği uygunsuz görüntülerle kendisine şantaj yaptığı iddiasıyla polise başvurdu.

Olayla ilgili çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli S.M'yi Hoşnudiye Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında yakaladı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada F.B'ye ait görüntülerin olduğu flash bellek ele geçirildi.

Çeşitli suçlarından arandığı belirlenen şüpheli S.M'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
şantaj Eskişehir

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
evli kadim ve baskasiyla iliski ? artik cezalar getirilmeli bu alenen aldatmalara.
evli iken aldatan kadın neden gözaltıdeğil
senin akp en zinayı suç olmaktan çıkardı.
ne yaşadığı bni ilgilendirmez ama bu kadınlar böyle şerefsizleri neden hep seçer ki madem seçiyorsunuz sonuçlarına da katlanacaksınız
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