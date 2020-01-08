HABER
  4. İran'dan intikam hamlesi! ABD askeri üssüne 9 füzeyle saldırdılar!

İran'dan intikam hamlesi! ABD askeri üssüne 9 füzeyle saldırdılar!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.01.2020 02:35 | Son Güncelleme

Irak'ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esad Hava Üssü'ne 9 füzeyle saldırı düzenlendi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, balistik füzelerle gerçekleştirilen saldırıya ABD'nin yanıt vermesi halinde, "çok daha sert ve ezici" karşılık verileceğini açıkladı.

İran'dan intikam hamlesi! ABD askeri üssüne 9 füzeyle saldırdılar!

Al Arabiya kanalının aktardığına göre Irak'ın Anbar vilayetinde yer alan ve ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad hava üssüne balistik füzeli saldırı düzenlendi.

Sky News kanalına konuşan bir kaynak, saldırıda 9 füzenin kullanıldığı bilgisini verdi.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU SALDIRIYI ÜSTLENDİ

Devrim Muhafızları Ordusu, tarafından yapılan yazılı açıklamada, İranlı general Kasım Süleymani'nin intikam operasyonu kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin saldırıya yanıt vermesi halinde İran tarafından "çok daha sert ve ezici" karşılık verileceği uyarısında bulunuldu.

"SİYONİST REJİMİ DE ABD'DEN AYRI TUTMUYORUZ"

Bölgede ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelerin de uyarıldığı açıklamada, "Her durumda İran'a karşı düşmanca ve saldırganca eylemlerin kaynağı hedef alınacaktır. İşledikleri suçta siyonist rejimi de suçlu ABD rejiminden ayrı tutmuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ABD HALKINA TAVSİYE

Açıklamada, ABD halkına ise bölgedeki askerlerini daha fazla zarar görmemeleri için ülkelerine çağırmaları tavsiye edildi.

İRAN DEVLET TELEVİZYONU: İLK MİSİLLEME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İran devlet televizyonu "General Kasım Süleymani ve arkadaşlarının intikamı için ilk misilleme gerçekleştirildi" duyurusunu yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Üzerine düşen çatıdan son anda kurtuldu! Üzerine düşen çatıdan son anda kurtuldu!
Irak’ta Mezhepsel İç Savaş Yeniden Başlar mı?Irak’ta Mezhepsel İç Savaş Yeniden Başlar mı?
Trump’a Süleymani Gerilimi Bağlamında Erdoğan SorusuTrump’a Süleymani Gerilimi Bağlamında Erdoğan Sorusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak ABD saldırı Balistik Füze Ayn el-Esad Hava Üssü

En Çok Okunan Haberler

Yataktan üstsüz poz geldi! 'Ooo bebeğim...'

Yataktan üstsüz poz geldi! 'Ooo bebeğim...'

5 ülkede kırmızı alarm! Saldırı bekleniyor

5 ülkede kırmızı alarm! Saldırı bekleniyor

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

Putin-Esed görüşmesine Türkiye'den ilk açıklama

Putin-Esed görüşmesine Türkiye'den ilk açıklama

Acun'un yeni gözdesi! Estetiksiz hali olay oldu

Acun'un yeni gözdesi! Estetiksiz hali olay oldu

ABD ordusu Irak'tan çekiliyor mu? Peş peşe açıklamalar

ABD ordusu Irak'tan çekiliyor mu? Peş peşe açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Doktora öğrencisi onlarca erkeğe tecavüzden suçlu bulundu!

Doktora öğrencisi onlarca erkeğe tecavüzden suçlu bulundu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Irak'ta ABD'ye peş peşe füzeli saldırılar!

Irak'ta ABD'ye peş peşe füzeli saldırılar!

Trump'tan flaş açıklama: Savaşı durdurmak için bu adımı attık

Trump'tan flaş açıklama: Savaşı durdurmak için bu adımı attık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: ABD ordusu Irak'tan çekiliyor mu? Peş peşe açıklamalar

ABD ordusu Irak'tan çekiliyor mu? Peş peşe açıklamalar

NATO'dan Irak kararı! Yerleri değiştirildi

NATO'dan flaş Irak karar! Yerleri değiştirildi

Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Kasım Süleymani açıklaması

ABD'den flaş Kasım Süleymani açıklaması

Ortadoğu'daki ABD üslerinde 'saldırı' alarmı!

5 ülkede kırmızı alarm! Saldırı bekleniyor

Avusturya’da yeni hükümet göreve başladı

Avusturya’da yeni hükümet göreve başladı

Putin, Esad'la Suriye'de görüştü!

Putin, Esad'la Suriye'de görüştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.