İran'dan intikam hamlesi! ABD askeri üssüne 9 füzeyle saldırdılar!

Al Arabiya kanalının aktardığına göre Irak'ın Anbar vilayetinde yer alan ve ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad hava üssüne balistik füzeli saldırı düzenlendi.

Sky News kanalına konuşan bir kaynak, saldırıda 9 füzenin kullanıldığı bilgisini verdi.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU SALDIRIYI ÜSTLENDİ

Devrim Muhafızları Ordusu, tarafından yapılan yazılı açıklamada, İranlı general Kasım Süleymani'nin intikam operasyonu kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin saldırıya yanıt vermesi halinde İran tarafından "çok daha sert ve ezici" karşılık verileceği uyarısında bulunuldu.

"SİYONİST REJİMİ DE ABD'DEN AYRI TUTMUYORUZ"

Bölgede ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelerin de uyarıldığı açıklamada, "Her durumda İran'a karşı düşmanca ve saldırganca eylemlerin kaynağı hedef alınacaktır. İşledikleri suçta siyonist rejimi de suçlu ABD rejiminden ayrı tutmuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ABD HALKINA TAVSİYE

Açıklamada, ABD halkına ise bölgedeki askerlerini daha fazla zarar görmemeleri için ülkelerine çağırmaları tavsiye edildi.

İRAN DEVLET TELEVİZYONU: İLK MİSİLLEME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İran devlet televizyonu "General Kasım Süleymani ve arkadaşlarının intikamı için ilk misilleme gerçekleştirildi" duyurusunu yaptı.



