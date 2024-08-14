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    4. İş yerinde çalıştığını düşündüğü karısını ormanlık alandaki bir arabada başka erkekle yakaladı! O anları saniye saniye ifşa etti

    İş yerinde çalıştığını düşündüğü karısını ormanlık alandaki bir arabada başka erkekle yakaladı! O anları saniye saniye ifşa etti

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    14.08.2024 08:34
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir ihanet görüntüsü kısa sürede kullanıcılar arasında popüler olmayı başardı. Görüntülerde karısının mesai saatleri içinde iş yerinde olduğunu düşünen adam büyük bir şok yaşadı. Karısını ormanlık alandaki bir arabada başka bir erkekle gören adam o anları saniye saniye paylaştı.

    İş yerinde çalıştığını düşündüğü karısını ormanlık alandaki bir arabada başka erkekle yakaladı! O anları saniye saniye ifşa etti

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcıların ilgisini çekerek bir anda gündeme yerleşti. Görüntülerde karısının mesai saatleri içinde iş yerinde olmadığını fark eden bir adam onu takip etmeye karar verdi. Karısını ormanlık bir alanda arabada başka bir adamla gören eş ilk olarak aracın camına vurarak ikiliyi uyardı. Ardından ise eşine aracın içinde ne işi olduğunu sordu.

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    Panikleyen kadın çocuklarının hayatı üzerine yemin ederek yanlış bir şey yapmadığını söyledi. Aldatılan eş ise o anları anbean kaydederek sosyal medyadan paylaştı.

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