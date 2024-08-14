İş yerinde çalıştığını düşündüğü karısını ormanlık alandaki bir arabada başka erkekle yakaladı! O anları saniye saniye ifşa etti

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcıların ilgisini çekerek bir anda gündeme yerleşti. Görüntülerde karısının mesai saatleri içinde iş yerinde olmadığını fark eden bir adam onu takip etmeye karar verdi. Karısını ormanlık bir alanda arabada başka bir adamla gören eş ilk olarak aracın camına vurarak ikiliyi uyardı. Ardından ise eşine aracın içinde ne işi olduğunu sordu.

Panikleyen kadın çocuklarının hayatı üzerine yemin ederek yanlış bir şey yapmadığını söyledi. Aldatılan eş ise o anları anbean kaydederek sosyal medyadan paylaştı.