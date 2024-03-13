Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Boynundan 15 cm uzunluğundan sülük çıktı... 1 aydan fazla süredir orada yaşıyormuş

MYNET|DIŞ HABERLER Yerel raporlarda 53 yaşındaki adamın doktorlara sesinin kısık olmasından ve boğazında nabız atan ağrılı bir şişkinlikten şikayetçi olduğunu ifadeleri yer aldı. Vietnam'daki bir hastanede, adamın solunum yoluna yerleşmiş ve kanıyla beslenen parazitin bulunduğu tespit edildi. Sülüğün 1 aydan fazla süredir hastanın boğazında yaşadığı ifade edildi.

Adam hastane personeline, sorunların dört hafta önce fare kapanı üzerinde çalışırken elini kesmesiyle başladığını söyledi. İsmi açıklanmayan bir otu çiğnediğini ve kanın durması için yarasının üzerine bastırdığını dile getiren hasta haftalar geçtikçe boğazında yanma hissi ile birlikte bir şişkinliğin oluştuğunu belirtti.

SÜLÜK ÇIKARTILDI

Doktorlar adama endoskopi yaptılar ve nefes borusunun yakınında glottisin (ses tellerinin bulunduğu gırtlak orta kısmı) altına sıkı bir şekilde yapışmış bir sülük bulundu. Hastaya anestezi yapıldı ve ameliyatla hastanın boğazına yapışan sülük kolaylıkla çıkartıldı.