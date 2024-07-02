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    4. Birlikte 130 kilo veren çiftin değişimi sosyal medyada gündem yarattı! Bir gören bir daha baktı: "Her zamankinden daha mutluyuz"

    Birlikte 130 kilo veren çiftin değişimi sosyal medyada gündem yarattı! Bir gören bir daha baktı: "Her zamankinden daha mutluyuz"

    02.07.2024 07:57
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    02.07.2024 07:57
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    Sosyal medyada bir çift fazla kilolarından kurtularak son hallerini gösterince gündem yaratmayı başardı. Çift 130 kilo veren çift değişimlerini "Her zamankinden daha mutluyuz." notuyla paylaştı.

    Genç bir çift kilo verme sürecini sosyal medyadan paylaşınca gündem yarattı. Birlikte 130 kilo verdiklerini dile getiren çiftin paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu. Kamera karşısına kilolu halleriyle geçen ikili daha sonrasında ise kilo verdikleri hallerini gösterdi.

    kapak

    O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum ve beğeni yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Saygıyla önünüzde eğiliyorum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kocaman bir helal olsun" yorumunu yaptı.

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