Birlikte 130 kilo veren çiftin değişimi sosyal medyada gündem yarattı! Bir gören bir daha baktı: "Her zamankinden daha mutluyuz"

Genç bir çift kilo verme sürecini sosyal medyadan paylaşınca gündem yarattı. Birlikte 130 kilo verdiklerini dile getiren çiftin paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu. Kamera karşısına kilolu halleriyle geçen ikili daha sonrasında ise kilo verdikleri hallerini gösterdi.

O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum ve beğeni yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Saygıyla önünüzde eğiliyorum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kocaman bir helal olsun" yorumunu yaptı.







