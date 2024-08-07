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    4. Metal dedektörüyle kumların arasında hazine avına çıkmıştı! Bulduğu not yürekleri burktu... "Çok üzücü"

    Metal dedektörüyle kumların arasında hazine avına çıkmıştı! Bulduğu not yürekleri burktu... "Çok üzücü"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    07.08.2024 15:09
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    Reddit'te paylaşılan bir gönderi kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Gönderide Oregon'daki bir plajda metal dedektörü kullanan bir kişinin benzersiz bir biblo bulduğunu zannederken aslında bunun birinin yakılmış kalıntıları olduğunu anladığını paylaştığı anlar yer aldı.

    Metal dedektörüyle kumların arasında hazine avına çıkmıştı! Bulduğu not yürekleri burktu... "Çok üzücü"

    MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaletindeki bir plajda metal dedektörüyle hazine avına çıkan bir kişi kumların arasına gömülü bir kutu buldu. Kutuyu açtığında ise içinde bulunan notla birlikte bunun bir kişinin yakılmış külleri olduğunu fark etti. O anları Reddit'ten paylaşan acemi hazine avcısı gönderisine, "Çok üzücü ama ilginç bir bulgu" notunu ekledi.

    DUYGUSAL NOT YÜREKLERİ BURKTU

    Define avcısı kavanozu kumların arasından çıkarttığında içinde bir not buldu ve notu okuduğunda kavanozun içindeki küllerin 10 yıl önce hayatını kaybeden genç bir adama ait olduğunu öğrendi. Vefat eden genç adamın annesi tarafından yazılan notta ise, "Bu, oğlum Steven Genberg'in külleri. Eğer bulunursa, lütfen saygılı olun ve geri koyun. Teşekkür ederim. Yas tutan bir anne." ifadeleri yer alıyordu.

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    Yaslı annenin istediğini yerine getirerek kavanozu notla birlikte kuma geri gömdüğünü ifade eden hazine avcısı, "Evet, onları geri koydum" dedi. O anlar sosyal medyada gündem yarattı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu çok üzücü" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bir çocuğu kaybetmek, insan varoluşundaki en kötü deneyimdir

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    Express
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