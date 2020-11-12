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Isparta'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 21:12 | Son Güncelleme

Isparta'nın Gelendost ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu Rabia Tekeli (15) yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Isparta'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kaza, akşam saatlerine Gelendost'a bağlı Yaka köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen otomobille, kamyonet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan kamyonet devrilirken otomobil de hurdaya döndü.

RABİA TEKELİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde otomobildeki Rabia Tekeli'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Otomobildeki Hüseyin Tekeli (53), Sevim Tekeli (50) ve Ali Tekeli (3) ile kamyonette bulunan Ekim Boztaş (26) ve İbrahim Öztürk (28) ise yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı 5 yaralı ardından Gelendost Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Yaralılardan Hüseyin Tekeli ve Ali Tekeli, Isparta'ya sevk edilirken, diğer yaralıların ise taburcu edildiği öğrenildi.

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