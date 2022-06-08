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  4. İstanbul Basın Ekspres yolunda feci ölüm! Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya araba çarptı

İstanbul Basın Ekspres yolunda feci ölüm! Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya araba çarptı

08.06.2022 00:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Basın Ekspres İkitelli istikametinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya araba çarptı. Çarpma sonucu yayanın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza bu akşam saat 23.30 sıralarında Basın Ekspres Bağcılar mevkii İkitelli istikametinde yaşandı. Üstünden kimlik çıkmayan bir adam, karşıdan karşıya geçmeye çalışırken yol üzerinde seyir halinde olan araç duramayarak yayaya çarptı.

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İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri yolda çevre güvenliğini sağlarken olay yeri inceleme ekipleri de kazanın yaşandığı yolda incelemelerde bulundu. Kazanın yaşandığı Basın Ekspres İkitelli istikametinde yoğunluk oluştu kazaya karışan aracın ve cesedin kaldırılmasının ardından trafik akışı da normale döndü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul
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