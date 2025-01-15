HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da ölüm haberleri sonrası düğmeye basıldı! 63 işletme kapatıldı…

İstanbul'da ölüm haberleri sonrası düğmeye basıldı! 63 işletme kapatıldı…

15.01.2025 09:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da yaşanan sahte içkiden ölüm haberleri ekipleri harekete geçirdi. Mega kentte son 24 saatte sahte içkiden hastanelere başvuran 38 kişiden 11'i yaşamını yitirmesinin ardından Valilik’ten açıklama geldi. İstanbul Valisi Davut Gül, kentte sahte içki satan 63 işletmenin ruhsatlarının iptal edilerek kapatıldığını duyurdu.

İstanbul'da ölüm haberleri sonrası düğmeye basıldı! 63 işletme kapatıldı…

İstanbul’da sahte içki kabusu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Son 24 saatte sahte içkiden hastanelere başvuran 38 kişiden 11'i yaşamını yitirdi. Ölüm haberlerinin ardından sahte içki ürettiği belirlenen iki kişinin yakalandığı da duyuruldu. İstanbul Valisi Davut Gül ise kentte sahte içki satan 63 işletmenin ruhsatlarının iptal edilerek kapatıldığını bildirdi.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahte içki satan 63 işletmenin ruhsatları iptal edilerek kapatılmıştır. Sahte/kaçak içki satarak ölüme sebep olan herkes tespit edilerek adalete teslim edilmektedir. Lütfen dikkat! Ölüm vakaları artıyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da sahte içki alarmı! 38 kişi hastaneye başvurdu, 11 kişi hayatını kaybetti İstanbul'da sahte içki alarmı! 38 kişi hastaneye başvurdu, 11 kişi hayatını kaybetti

Gül, paylaşımında, İstanbul Valiliğinin kaçak içki ve sahte alkol kullanımı ile daha etkili mücadele edebilmek için çıkardığı genelgeye de yer verdi.

2

Sahte İçki İçin Alınan Önlemleri Destekliyor musunuz?

Evet, alınan önlemleri destekliyorum.
Hayır, alınan önlemleri yetersiz buluyorum.
Daha sert tedbirler alınmalı.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
alkol İstanbul sahte içki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sosyal sigortalar ve GSS'de yeni dönem! 2008'den öncesi sigortası olanlar dikkat: Resmi Gazete'de yayımlandı

Sosyal sigortalar ve GSS'de yeni dönem! 2008'den öncesi sigortası olanlar dikkat: Resmi Gazete'de yayımlandı

Araç alacakları yakından ilgilendiriyor! ÖTV uygulamasındaki değişiklik resmileşti... 15 Ocak itibarıyla yürürlükte

Araç alacakları yakından ilgilendiriyor! ÖTV uygulamasındaki değişiklik resmileşti... 15 Ocak itibarıyla yürürlükte

Dur ihtarına uymadı, kaza yapınca jandarmayı suçladı! Evleneceği kadın ve kadının 16 yaşındaki kızı gözyaşlarını tutamadı

Dur ihtarına uymadı, kaza yapınca jandarmayı suçladı! Evleneceği kadın ve kadının 16 yaşındaki kızı gözyaşlarını tutamadı

Rusya'da Orta Doğu açıklaması: "ABD Suriye topraklarını işgal ediyor, çekilmiyoruz"

Rusya'da Orta Doğu açıklaması: "ABD Suriye topraklarını işgal ediyor, çekilmiyoruz"

'Hikokomori Sendormu' tehlikesi: Japonya’da başlayıp tüm dünyaya yayıldı!

'Hikokomori Sendormu' tehlikesi: Japonya’da başlayıp tüm dünyaya yayıldı!

Dolmuşta bıçaklanan kocadan olay aldatma iddiası!

Dolmuşta bıçaklanan kocadan olay aldatma iddiası!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Her adımda güven ve rahatlık! Salomon ayakkabılarda indirim başladı

Her adımda güven ve rahatlık! Salomon ayakkabılarda indirim başladı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.