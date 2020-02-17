İstanbul Şişli'de korkunç olay! İşe gitmeyince arkadaşları şüphelendi

Zeytinburnu Belediyesi'nde memur olarak çalışan Yavuz Selim Sertdemir (33) işine gitmeyince, işyerindeki arkadaşları durumdan şüphelendi. Arkadaşları, saat 15.00 sıralarında, telefonla ulaşamadıkları Sertdemir'in, Fulya Mahallesi Çiğdem 1 Sokak'ta bulanan 5 katlı dairenin giriş katında yalnız yaşadığı evine kontrol için geldi. Arkadaşları kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca çilingir çağırdı. Arkadaşları, Sertdemir'i giriş kapısının üstünde bulunan doğalgaz borusuna asılı halde buldu.

OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP KURUMU MORGU'NA KALDIRILDI

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yavuz Selim Sertdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ve savcı incelemesinin ardından ceset otopsi için, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

KENDİSİNİ DOĞALGAZ BORUSUNA ASARAK İNTİHAR ETTİ

İlk belirlemelere göre Sertdemir'in, kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar ettiği değerlendiriliyor. Sahibi olduğu "Tedi" adlı köpeği arkadaşları götürdü.



