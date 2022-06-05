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  4. İzmir'de ilginç soygun girişimi! Kuyumcu telefonu eline alınca korkup kaçtı

İzmir'de ilginç soygun girişimi! Kuyumcu telefonu eline alınca korkup kaçtı

05.06.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’deki bir kuyumcuda ilginç bir soygun girişimi gerçekleşti. Elinde silahla kuyumcuyu soymaya gelen bir kişi, kuyumcunun cep telefonunu eline alması üzerine korkup kaçtı. O anlar, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. İşte olayın detayları!

İzmir'de ilginç soygun girişimi! Kuyumcu telefonu eline alınca korkup kaçtı

İlginç olay, 3 Haziran Cuma günü meydana geldi. Saat 14.25 sıralarında, İzmir’in Gaziemir ilçesinde bulunan bir kuyumcu dükkanına gelen motosiklet kasklı ve silahlı şüpheli iddialara göre, tezgahın arkasında bulunan dükkan sahibi kadından elindeki poşeti altınla doldurmasını istedi.

Olay anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken kuyumcunun soğukkanlılıkla cep telefonuna sarılması sonucu, şüpheli korkup kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kimliği belirlenemeyen şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

İHA

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Kuyumcu İzmir
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