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  4. İzmir'de yürekler ağza geldi! İçinde yolcu bulunan belediye otobüsüne mermi isabet etti

İzmir'de yürekler ağza geldi! İçinde yolcu bulunan belediye otobüsüne mermi isabet etti

05.06.2022 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Konak ilçesinde yolcularını aldıktan sonra hareket saatini bekleyen belediye otobüsüne yorgun tabanca mermisi isabet etti. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Polis ekiplerince konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İzmir'de yürekler ağza geldi! İçinde yolcu bulunan belediye otobüsüne mermi isabet etti

Olay, akşam saatlerinde Alsancak Semti Lozan Meydanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim A. (38), idaresindeki 680 numaralı ESHOT belediye otobüsü, duraktan yolcularını aldıktan sonra hareket saatini beklemeye başladı. İçerisine onlarca yolcunun bindiği otobüsün üst kısmında bulunan havalandırma camına, bir anda nereden geldiği tespit edilemeyen yorgun tabaca mermisi isabet etti. Panik yapan yolcular, şoför tarafından araçtan tahliye edilirken, durum polis ekiplerine bildirildi.

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İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerince otobüs içerisinde incelemelerde bulunuldu. Öte yandan, olayda herhangi bir yaralanma söz konusu olmazken, polis ekiplerince konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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İzmir
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