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    4. Kadınlar voleybol maçındaki galibiyet kutlaması gündem yarattı! Yarı çıplak sahaya atlayan 6 erkek öğrenci okuldan kovuldu

    Kadınlar voleybol maçındaki galibiyet kutlaması gündem yarattı! Yarı çıplak sahaya atlayan 6 erkek öğrenci okuldan kovuldu

    21.09.2023 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Üniversiteli 6 erkek öğrenciden oluşan bir grup kadınlar voleybol maçında sahaya inerek garip bir galibiyet kutlamasına imza attı. Erkek öğrenciler şortlarını indirerek yarı çıplak şekilde sahaya indikleri için cezalandırılarak okuldan atıldı.

    Brezilya'nın Sao Paulo kentinde üniversiteler arasında düzenlenen bir voleybol turnuvasındaki galibiyet sevinci sosyal medyada viral oldu. Erkek öğrencilerden oluşan bir grup galibiyetin ardından sahaya inerek kutlama yapmak istedi. Kutlama sırasında eğlencenin dozunu arttıran öğrenciler sahada şortlarını aşağıya indirerek yarı çıplak bir şekilde dans etmeye başladı. Görüntüleri sosyal medyada viral olmasından sonra öğrencilerin galibiyet sevincine dair soruşturma başlatıldı.

    OKULDAN ATILDILAR

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    Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada görüntülerin Nisan ayındaki bir volaybol maçının sonrasında kaydedildiği doğrulandı. Üniversite ismi açıklanmayan 6 erkek öğrencinin okuldan atıldığını söyledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Brezilya Voleybol

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