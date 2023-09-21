Kadınlar voleybol maçındaki galibiyet kutlaması gündem yarattı! Yarı çıplak sahaya atlayan 6 erkek öğrenci okuldan kovuldu

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde üniversiteler arasında düzenlenen bir voleybol turnuvasındaki galibiyet sevinci sosyal medyada viral oldu. Erkek öğrencilerden oluşan bir grup galibiyetin ardından sahaya inerek kutlama yapmak istedi. Kutlama sırasında eğlencenin dozunu arttıran öğrenciler sahada şortlarını aşağıya indirerek yarı çıplak bir şekilde dans etmeye başladı. Görüntüleri sosyal medyada viral olmasından sonra öğrencilerin galibiyet sevincine dair soruşturma başlatıldı.

OKULDAN ATILDILAR

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada görüntülerin Nisan ayındaki bir volaybol maçının sonrasında kaydedildiği doğrulandı. Üniversite ismi açıklanmayan 6 erkek öğrencinin okuldan atıldığını söyledi.