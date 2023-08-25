ABD tarihinde ilk! Donald Trump cezaevine teslim oldu... Sabıka fotoğrafı yayınlandı

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Georgia eyaletindeki 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunduğu suçlamasıyla hazırlanan iddianame kapsamında yoğun güvenlik önlemlerinin beraberinde Fulton İlçe Hapishanesine gelerek gözaltı işlemlerini tamamladı. Trump'ın 4. gözaltı işleminde sabıka fotoğrafı çekildi ve parmak izi alındı. Daha önce kendisine yönelik üç ayrı dava için yetkili makamlara teslim olan Trump'ın hiç tutuklama dosyası için sabıka fotoğrafı çekilmemişti.

20 DAKİKA SÜRDÜ

Trump dava kapsamında belirlenen 200 bin dolarlık (yaklaşık 5 milyon 182 bin TL) kefaleti ödeyerek 20 dakika sonra hapishaneden ayrıldı. Trump ayrıca dava kapsamında bulunan 18 tanığı tehdit etmeyeceğine dair söz verdi.

ÖZEL UÇAĞINA BİNMEDEN İLK AÇIKLAMA

Özel uçağına binmeden önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Trump, “Bu davalar adaletle dalga geçiyor. Hiçbir hatamız yok, yanlış hiçbir şey yapmadım. Bunu da herkes biliyor ve çok büyük destek var. Davaları açanlar esasen seçimlere müdahale ediyor.” ifadelerini kullandı.

Twitter'ın kendisini yasakladığı dönemde 88 milyondan fazla takipçisi olan Trump, P01135809 mahkum numaralı sabıka fotoğrafını paylaşarak, “Seçimlere müdahale! Asla teslim olmayın” notunu ekledi. Trump’ın gönderisi yayına girdikten 50 dakika sonra 14 milyondan fazla beğeniye ulaştı.

AMERİKALILAR’DAN DESTEK GELDİ

Sosyal medya mesajının sonrasında Trump davasıyla ilgili olarak Amerikalılar adeta ikiye bölündü. Bazıları Trump’ın dava sürecinin hukukun üstünlüğünü kanıtladığını ifade ederken bazıları ise yargılamayı adaletsiz buldu.

Yargılama sürecine rağmen 77 yaşındaki eski başkan geçen yıl kasımda Cumhuriyetçi Parti'den 2024 başkanlık seçimlerine aday olduğunu açıklamıştı.Anketlere göre Trump 2024 yılı seçimleri için Başkan Joe Biden’e karşı önde. (Reuters-AA)