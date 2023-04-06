Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Simpsonlar yine mi bildi? Donald Trump’ın davası tahmini sosyal medyayı karıştırdı! “Şimdiye kadarki en çılgın tahmin...”

Simpsonlar yine mi bildi? Donald Trump’ın davası tahmini sosyal medyayı karıştırdı! “Şimdiye kadarki en çılgın tahmin...”

06.04.2023 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Simpsonlar’ın (The Simpsons) geleceği tahmin etme konusundaki esrarengiz becerileri tüm dünyada dikkatleri çekmeye devam ediyor. Sosyal medyada bu kez Simpsonlar’ın Donald Trump’ın davasını önceden tahmin ettiğini iddia edildi. İddia kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

Simpsonlar yine mi bildi? Donald Trump’ın davası tahmini sosyal medyayı karıştırdı! “Şimdiye kadarki en çılgın tahmin...”

Yakın gelecekteki olayları tahmin etmesiyle gündeme gelen Simpsonlar, Disney’in Fox’u satın alması, Trump’ın başkanlığı, Kamala Harris’in başkanlığı, Kolomb heykelinin başının kesilmesi, akıllı saatler, ebola virüsü, koronavirüsü, eski Beatles mektubu, 11 Eylül Saldırıları ve Lady Gaga’nın Super Bowl’da havaya uçması,Greta Thunberg’in ikonik iklim değişikliği konuşması ve Game Of Thrones’un dönüşüne kadar pek çok olayı öngörmeyi başardı. Sosyal medyada son olarak Donald Trump’ın davasını bildiği söylendi.

DETAYLARI YAKALADI

kapak simpsın

Twitter’da ‘heathen_king’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi 5. sezonun 14. bölümü olan “Lisa Malibu Stacy'ye Karşı” bölümünde Donald Trump’ın davasının önceden tahmin edildiğini söyledi. Sosyal medya kullanıcısı ilk olarak 17 Şubat 1994 yılında yayılanan bölümde haber spikeri Kent Brockman'ın yeni Malibu Stacy bebeğinin piyasaya sürülmesiyle ilgili uzun bir raporu anlardan bir fotoğraf paylaştı.

“Lisa Malibu Stacy'ye Karşı” isimli bölümde haber spikeri Brockman ABD başkanının tutuklanmasından kısa bir şekilde bahsederken 28 dakika boyunca Barbie sahtekarlığını anlatıyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

kapak yeni5

Sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken bölümün sonrasında Donald Trump’ın mahkeme karşısına çıktığı 4 Nisan 2023 tarihinde Barbie filminin fragmanın yayınlaması kehanet iddialarını güçlendirdi.

Sosyal medya kullanıcıları kehanet iddialarının sonrasında gönderinin yorumlar bölümüne koştu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Yalan söylemeyeceğim şimdiye kadarki en çılgın tahmin” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Simpsons yazarlarından birinin zaman yolcusu olduğuna inanmaya başladım” yorumunu yaptı.

İlginizi Çekebilir

Donald Trump tutuklandı mı, neden? Donald Trump kimdir?

Donald Trump tutuklandı mı, neden? Donald Trump kimdir?

 O cümle olay yarattı! Simpsonlar depremi bildi mi?

O cümle olay yarattı! Simpsonlar depremi bildi mi?

 Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çifte ihanet! Sevgilisiyle gittiği mekanda kocasının ihanetini yakaladıÇifte ihanet! Sevgilisiyle gittiği mekanda kocasının ihanetini yakaladı
Çifte ihanet! Sevgilisiyle gittiği mekanda kocasının ihanetini yakaladıÇifte ihanet! Sevgilisiyle gittiği mekanda kocasının ihanetini yakaladı
Birçok kişi ölmeden tatmak isteyecek! "Proteini 5 bin yaşında"Birçok kişi ölmeden tatmak isteyecek! "Proteini 5 bin yaşında"
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump simpsons the simpsons

En Çok Okunan Trend Haberler

Denizin ortasında cinsel ilişkiye girdiler! Saniye saniye ifşa edildiler

Denizin ortasında cinsel ilişkiye girdiler! Saniye saniye ifşa edildiler

Tanga iç çamaşırıyla kayalara tırmandı! Kimse onu durduramadı

Tanga iç çamaşırıyla kayalara tırmandı! Kimse onu durduramadı

Akılalmaz görüntüler! Kızının cansız bedeninin üzerinden böyle atladı

Akılalmaz görüntüler! Kızının cansız bedeninin üzerinden böyle atladı

Tüm kamyon şoförlerini unutun! Müstehcen pozlarıyla...

Tüm kamyon şoförlerini unutun! Müstehcen pozlarıyla...

İlginizi Çekebilir

"Resmen dolandırıldım!" Dalga konusu oldu

"Resmen dolandırıldım!" Dalga konusu oldu

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Termos, çadır, kamp sandalyesi... Kamp ekipmanlarında indirim

Termos, çadır, kamp sandalyesi... Kamp ekipmanlarında indirim

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Akılalmaz görüntüler! Kızının cansız bedeninin üzerinden böyle atladı

Akılalmaz görüntüler! Kızının cansız bedeninin üzerinden böyle atladı

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.