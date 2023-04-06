Simpsonlar yine mi bildi? Donald Trump’ın davası tahmini sosyal medyayı karıştırdı! “Şimdiye kadarki en çılgın tahmin...”

Yakın gelecekteki olayları tahmin etmesiyle gündeme gelen Simpsonlar, Disney’in Fox’u satın alması, Trump’ın başkanlığı, Kamala Harris’in başkanlığı, Kolomb heykelinin başının kesilmesi, akıllı saatler, ebola virüsü, koronavirüsü, eski Beatles mektubu, 11 Eylül Saldırıları ve Lady Gaga’nın Super Bowl’da havaya uçması,Greta Thunberg’in ikonik iklim değişikliği konuşması ve Game Of Thrones’un dönüşüne kadar pek çok olayı öngörmeyi başardı. Sosyal medyada son olarak Donald Trump’ın davasını bildiği söylendi.

DETAYLARI YAKALADI

Twitter’da ‘heathen_king’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi 5. sezonun 14. bölümü olan “Lisa Malibu Stacy'ye Karşı” bölümünde Donald Trump’ın davasının önceden tahmin edildiğini söyledi. Sosyal medya kullanıcısı ilk olarak 17 Şubat 1994 yılında yayılanan bölümde haber spikeri Kent Brockman'ın yeni Malibu Stacy bebeğinin piyasaya sürülmesiyle ilgili uzun bir raporu anlardan bir fotoğraf paylaştı.

“Lisa Malibu Stacy'ye Karşı” isimli bölümde haber spikeri Brockman ABD başkanının tutuklanmasından kısa bir şekilde bahsederken 28 dakika boyunca Barbie sahtekarlığını anlatıyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken bölümün sonrasında Donald Trump’ın mahkeme karşısına çıktığı 4 Nisan 2023 tarihinde Barbie filminin fragmanın yayınlaması kehanet iddialarını güçlendirdi.

Sosyal medya kullanıcıları kehanet iddialarının sonrasında gönderinin yorumlar bölümüne koştu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Yalan söylemeyeceğim şimdiye kadarki en çılgın tahmin” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Simpsons yazarlarından birinin zaman yolcusu olduğuna inanmaya başladım” yorumunu yaptı.