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    4. Kılıktan kılığa giren dilencilik çetesi! Tüm gün para toplayıp son model arabalarıyla evlerine dönüyorlar

    Kılıktan kılığa giren dilencilik çetesi! Tüm gün para toplayıp son model arabalarıyla evlerine dönüyorlar

    01.09.2023 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İngiltere’nin Güney Batı bölgesindeki kaplıcalarıyla ünlü Bath sokaklarındaki dilenci çetesi ülkenin gündemine yerleşti. 10 kişilik kadın ve erkek üyelerden oluşan çete sokağın her yerine yerleşerek çevredekilerden para istiyor. Gün sonunda ise lüks arabalarıyla evlerine geri dönüyorlar. Çetenin gün boyunca dolandırıcılık yaptığı anlar saniye saniye kaydedildi.

    İngiltere’nin Güney Batı bölgesindeki Bath şehrindeki bir dilenci çetesinin dolandırıcılık adımları saniye saniye ifşa edildi. The Sun’ın haberinde Abbey, Roma Hamamı ve Georgian mimarisiyle ünlü şehirde dolandırıcılık yapan 10 kişilik çetenin eylemlerine yer verildi. Haberde sokağın kendilerine ait köşelerinde oturarak para isteyen çete üyelerinin gün sonunda ise lüks araçlarına binerek bölgeden uzaklaştıkları anlar yer aldı.

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    KILIKTAN KILIĞA GİRİYORLAR

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    Kılıktan kılığa girerek kendilerine evsiz imajı veren dilencilik çetesinin 8 saat süren mesaisinde kimi zaman aynı kartonları kullanarak yardım istedikleri fark edildi. Çete üyelerinden birinin hamile kılığında bir bankta yardım istediği, diğer bir üyenin ise yere diz çökerek yalvardığı görüldü.

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    8 saat süren dilencilik eyleminin sonunda üyeler bir araya gelerek lüks araçlarına bindi ve 19 kilometre uzaklıktaki Bristol’e doğru yola çıktı.

    AYLIK 10 BİN STERLİN

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    The Sun’ın araştırmasına göre bir dilencinin günlük kazancının 50 sterlindan fazla olabileceği tahmin edilirken bu rakam hafta sonları ve akşamları da dışarı çıkmaları halinde 500 sterline ulaşıyor. Genel olarak bakıldığında ise ayda 10 bin sterlin (yaklaşık 338 bin 652 TL) ücrete denk geliyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    Dilenci İngiltere

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