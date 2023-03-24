Herkes bu kareleri konuşuyor! Donald Trump’ı yapay zekayla tutukladılar... Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Eski ABD Başkanı Donald Trump 2016 yılındaki seçim kampanyası sırasında daha öncesinde ilişki yaşadığı yetişkin film yıldızı Stormy Daniels’a kampanya kaynaklarından yasa dışı bir şekilde ‘sus payı’ vermekle suçlanıyor. Geçtiğimiz günlerde tutuklanacağını söyleyerek destekçilerini protesto etmeye çağıran Trump’ın yapay zekayla oluşturulan fotoğrafları ülkeyi karıştırdı.
Mahkeme süreci devam ederken Trump’ın tutuklandığını gösteren ve yapay zekayla oluşturulan kareler sosyal medyadan paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği kareleri bazıları gerçek sandı. Görüntülerde New York polisinden kaçmaya çalışan Trump’ın görselleri yerini aldı.