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  4. Herkes bu kareleri konuşuyor! Donald Trump’ı yapay zekayla tutukladılar... Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Herkes bu kareleri konuşuyor! Donald Trump’ı yapay zekayla tutukladılar... Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

24.03.2023 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski ABD Başkanı Donald Trump, hakkında Manhattan Bölge Savcısı'nın yürüttüğü soruşturmayla ilgili gelecek hafta salı günü tutuklanacağını açıklayarak, "Protesto edin, ülkemizi geri alın!" çağrısı yapmıştı. Sözlerinin ardından Trump’ın destekçileri sokağa dökülürken eski başkanın yapay zeka kullanılarak oluşturulan tutuklanma fotoğrafları ülkede büyük yankı uyandırdı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump 2016 yılındaki seçim kampanyası sırasında daha öncesinde ilişki yaşadığı yetişkin film yıldızı Stormy Daniels’a kampanya kaynaklarından yasa dışı bir şekilde ‘sus payı’ vermekle suçlanıyor. Geçtiğimiz günlerde tutuklanacağını söyleyerek destekçilerini protesto etmeye çağıran Trump’ın yapay zekayla oluşturulan fotoğrafları ülkeyi karıştırdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Mahkeme süreci devam ederken Trump’ın tutuklandığını gösteren ve yapay zekayla oluşturulan kareler sosyal medyadan paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği kareleri bazıları gerçek sandı. Görüntülerde New York polisinden kaçmaya çalışan Trump’ın görselleri yerini aldı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya yapay zeka Donald Trump

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