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    4. Üniversite öğrencilerinin çılgın tanışma partisi! Sosyal medyada gündem yaratmayı başardı

    Üniversite öğrencilerinin çılgın tanışma partisi! Sosyal medyada gündem yaratmayı başardı

    05.09.2023 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Rusya’nın başkenti Moskova’daki bir devlet üniversitesinde kaydedildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Söz konusu görüntülerde okula yeni başlayan öğrenciler için düzenlenen partide bir kadın tarafından çıplak kalan erkeklerin tokatlandığı görüldü.

    Moskova’daki bir üniversiteye yeni başlayan öğrenciler ilginç bir tanışma partisiyle karşılandı. Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken tanışma partisinin konsepti de tepkilere neden oldu. Görüntülerde bir adamın masanın üzerine yattığı ve bir kadının iç çamaşırlarını yukarı çekerek ona tokat attığı görüldü.

    OKULDAN ATILMA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYALAR

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    Üç gün süren parti, katılan herkesin olup bitenlere dair kişisel sorumluğunu üstlendiklerini ve olası tüm sonuçların kendilerine ait olduğunu bildikleri bir form imzaladılar. Tam olarak pariye katılanların sayısının belirlenemediği ifade edilirken üniversite henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Öğrencilerin parti görüntülerinin sosyal medyada ifşa edilmesinden sonra okuldan atılma riskiyle karşı karşıya oldukları belirtildi.

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    Moskova Rusya parti

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