Üniversite öğrencilerinin çılgın tanışma partisi! Sosyal medyada gündem yaratmayı başardı

Moskova’daki bir üniversiteye yeni başlayan öğrenciler ilginç bir tanışma partisiyle karşılandı. Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken tanışma partisinin konsepti de tepkilere neden oldu. Görüntülerde bir adamın masanın üzerine yattığı ve bir kadının iç çamaşırlarını yukarı çekerek ona tokat attığı görüldü.

OKULDAN ATILMA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYALAR

Üç gün süren parti, katılan herkesin olup bitenlere dair kişisel sorumluğunu üstlendiklerini ve olası tüm sonuçların kendilerine ait olduğunu bildikleri bir form imzaladılar. Tam olarak pariye katılanların sayısının belirlenemediği ifade edilirken üniversite henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Öğrencilerin parti görüntülerinin sosyal medyada ifşa edilmesinden sonra okuldan atılma riskiyle karşı karşıya oldukları belirtildi.