Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Rusya’daki iş yerinde skandal görüntüler! Kadın çalışanlar iç çamaşırına kadar soyunmak zorunda bırakıldı... Bu aramayı dünya konuşuyor

Rusya’daki iş yerinde skandal görüntüler! Kadın çalışanlar iç çamaşırına kadar soyunmak zorunda bırakıldı... Bu aramayı dünya konuşuyor

25.04.2023 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’da bir internet alışverişi yapılan bir sitenin merkezindeki iş yerinde yapılan aramaya ait görüntüler dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Kadın çalışanların iç çamaşırına kadar soyunmak zorunda bırakılarak yapılan aramaya ilişkin görüntüler tepki çekti. İş yerinde hırsızlık vakalarına ilişkin arama sırasında kadın çalışanların soyunmaya zorlandığı anlar anbean kaydedildi.

Rusya’da online alışveriş sitesinin merkezindeki bir iş yerinde yapılan arama dünya basınında geniş yankı uyandırdı. İş yerinde günde iki kez kadın çalışanların depodan mal çalıp çalmadıklarına ilişkin olarak yarı çıplak arama yapıldığı belirtildi. Söz konusu görüntülerin internette yayılmasından sonra açılan soruşturmada aramanın sabah ve akşam saatlerinde günde iki kez gerçekleştirildiği ifade edildi.

HIRSIZLIK ARAMASI OLDUĞU SÖYLENDİ

1

Life.ru web sitesinin haberine göre depo çalışanlarının iş yerinde hırsızlık yapmalarını önlemek amacıyla yarı çıplak aramaların yapıldığı ifade edildi. Haberde, “Kadın çalışanlar kameralar eşliğinde soyunarak denetim noktasına gidiyor. Mesai depo çalışanlarının iç çamaşırına kadar soyunup arama yapılmasıyla sona eriyor. Bu depolardaki hırsızlığa karşı mücadele etmek için şirket politikası haline geldi.” ifadelerine yer verildi.

İlginizi Çekebilir

“Sperm sağma fabrikası” ülkeyi karıştırdı! Gerçek bambaşka çıktı

“Sperm sağma fabrikası” ülkeyi karıştırdı! Gerçek bambaşka çıktı

 İnternetten sperm satın alıp hamile kaldı

İnternetten sperm satın alıp hamile kaldı

 Fenomene cinsel saldırı! “Spermleri üzerimdeydi”

Fenomene cinsel saldırı! “Spermleri üzerimdeydi”

 Saatler önce öğrendi! Meğerse hâlâ damadı annesi emziriyormuş

Saatler önce öğrendi! Meğerse hâlâ damadı annesi emziriyormuş

 Tam 22 çocuk babası! 'Kendin Yap' sperm kitleri dağıtacak

Tam 22 çocuk babası! 'Kendin Yap' sperm kitleri dağıtacak

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel ilişkiye girmeleri 'yasal belgelerle' yasaklanabilirCinsel ilişkiye girmeleri 'yasal belgelerle' yasaklanabilir
Bahar güneşinin tadını üstsüz kalarak çıkarttı! Yarı çıplak pozu...Bahar güneşinin tadını üstsüz kalarak çıkarttı! Yarı çıplak pozu...
Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Çocuk parkının yakınında...Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Çocuk parkının yakınında...
Anahtar Kelimeler:
Rusya online alışveriş hırsızlık

En Çok Okunan Trend Haberler

Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Çocuk parkının yakınında...

Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Çocuk parkının yakınında...

Cinsel ilişkiye girmeleri 'yasal belgelerle' yasaklanabilir

Cinsel ilişkiye girmeleri 'yasal belgelerle' yasaklanabilir

Minicik bikinisiyle şov yaptı! Göğüs iplerini aralayınca...

Minicik bikinisiyle şov yaptı! Göğüs iplerini aralayınca...

Cinsel organında salatalık sıkıştı! Bahanesi ‘pes’ dedirtti...

Cinsel organında salatalık sıkıştı! Bahanesi ‘pes’ dedirtti...

İlginizi Çekebilir

Öğretmen ve öğrenci birbirlerine girdi! Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Öğretmen ve öğrenci birbirlerine girdi! Tekme ve tokatlar havada uçuştu

“Çok yakışıklı” dedi! Rus kadının cezası ağır oldu

“Çok yakışıklı” dedi! Rus kadının cezası ağır oldu

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

10 yaşındaki çocuk parkta kavga ettikten sonra hayatını kaybetti

10 yaşındaki çocuk parkta kavga ettikten sonra hayatını kaybetti

Böyle canilik görülmedi! Çocuklarına aylarca su ve yemek vermedi

Böyle canilik görülmedi! Çocuklarına aylarca su ve yemek vermedi

Tommy Hilfiger'dan Camper'a moda dünyasının dev markalarında %60'a varan indirimler

Tommy Hilfiger'dan Camper'a moda dünyasının dev markalarında %60'a varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.