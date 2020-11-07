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  4. Kahreden olay! Halı silkelerken balkondan düşerek öldü

Kahreden olay! Halı silkelerken balkondan düşerek öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2020 16:58 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Mehmet Nasır Sönmez (44), evinin balkonundan halı silkelediği sırada düşerek, hayatını kaybetti.

Kahreden olay! Halı silkelerken balkondan düşerek öldü

Olay, ilçeye bağlı Muhittin Mahallesi Bağlariçi 4'üncü Sokak'ta bulunan 6 katlı binada yaşandı. 5'inci kattaki evlerinde temizlik yapan eşine yardım eden Mehmet Nasır Sönmez, halıyı balkondan silkelemeye başladı. Ancak dengesini kaybedip, 5’inci kattan düştü. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.

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Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Sönmez'in cansız bedeni, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

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