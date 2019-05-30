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'Kene ısırığında hemen sağlık kuruluşlarına başvurulmalı'

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.05.2019 15:42 | Son Güncelleme

YAZ sezonuna yaklaşırken, bağ, bahçe ve tarlalarda çalışanlar ile mesire yerleri ve orman alanlarında piknik yapanlar için risk oluşturan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi(KKKA) hastalığına karşı vatandaşlar uyarıldı.

'Kene ısırığında hemen sağlık kuruluşlarına başvurulmalı'

ANKARA, (DHA)- YAZ sezonuna yaklaşırken, bağ, bahçe ve tarlalarda çalışanlar ile mesire yerleri ve orman alanlarında piknik yapanlar için risk oluşturan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi(KKKA) hastalığına karşı vatandaşlar uyarıldı. Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, kene ısırığına maruz kalan vatandaşların hemen sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğini söyledi.
TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, yaz aylarında ortaya çıkan ve ölümcül enfeksiyona yol açan kene ısırıklarına karşı vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı. Eroğlu, dünyada önce Kırım’da, sonra Kongo’da görülen daha sonra Avrupa başta olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde tespit edilen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı'nın Türkiye’de 2003 yılından bu yana etkili olduğunu hatırlattı.
ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
Eroğlu, yakında okulların tatile gireceğini, birçok insanın piknik alanlarına daha çok gideceğini belirterek, hastalığa yol açan kene ısırığına karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Vatandaşların kişisel olarak alacağı önlemleri bir kez daha hatırlatan Ali Eroğlu, “Kırsal bölgelerde, tarla ve bahçelerde, çayır-çimen ve ormanlık alan gibi kenelerin yaşadığı bölgelerde çıplak tenle dolaşılmamalıdır. Vücudu örten elbiselerin tercih edilmesi, pantolon paçalarının çorap içine sokulması ve kenenin rahatça görülebileceği açık renkli giysiler giyilmesi önemli” dedi.
KORKMAYALIM BİLİNÇLİ OLALIM
Hastalıktan korkulmaması gerektiğini, bilinçli olunmasıyla kene ısırığıyla baş edilebileceğini vurgulayan Ali Eroğlu, “Risk alanlarından döndüğünüzde vücudunuzu mutlaka kontrol ederek, kene tutunması olup olmadığını tespit etmeniz, önlemlerin ikinci aşamasını oluşturuyor. Kene ne kadar erken çıkartılırsa hastalık riski o kadar azalır. Kene tutunması gerçekleşmişse, öncelikle kişi hemen sağlık kuruluşuna başvurmalı. Eğer imkânı yoksa keneyi kusturmadan çıkarmak gerekir. Kolonya, deterjan, sigara, aseton gibi farklı farklı şeylerle keneyi çıkartmayı denemek çok yanlıştır. Kene tutunmuş ise hiç vakit kaybetmeden vücuda tutunduğu en yakın yerden tutarak bez, naylon poşet, eldiven gibi uygun bir malzemeyle çıkarmalı” şeklinde konuştu.

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'Kene ısırığında hemen sağlık kuruluşlarına başvurulmalı'

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