HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kısıtlama kararları sonrası seyahat izin belgesi için başvurular başladı

Kısıtlama kararları sonrası seyahat izin belgesi için başvurular başladı

01.12.2020 15:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kısıtlama kararları sonrası seyahat izin belgesi için başvurular başladı

Koronavirüs salgını ile mücadelede fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla alınan son kısıtlama kararlarının ardından artık her yaş grubundan vatandaşlar, zorunlu hallerde, şehirlerarası seyahatleri için izin almak zorunda. Kararın ardından bazı vatandaşların seyahat izni alabilmek için kaymakamlığa gelmeye başladığı görüldü.

Yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar; Valilik ve kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin alarak, E-devlet veya ALO 199 sistemleri üzerinden izin alabiliyor.

Başvuruların yapıldığı adreslerden biri olan Sultanbeyli Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Vekili Fatih Akkurt, “Dün akşam açıklanan kararlar ile birlikte Sayın Kaymakamımız Metin Kubilay’ın emriyle biz seyahat kurulumuzu tekrar aktif hale getirdik. Vatandaşlarımız hafta içi seyahat yasağının olduğu zamanlarda ve hafta sonu şehirlerarası seyahat etmek istediklerinde E-devlet üzerinden, ALO 199 veya Kaymakamlığımıza şahsen müracaat ederek gerekçelerini belirtip evrakları ile seyahat edebilirler.” dedi.

Akkurt, izin alabilmek için geçerli zorunlu haller için de şöyle konuştu:

“Taburcu olduğu hastanede tedavisi tamamlanıp memleketine geri dönmek isteyenler, kendisinin eşinin ve kardeşinin birinci dereceden yakınının vefat etmesi durumunda. Cenaze nakillerinde en fazla 4 kişiye kadar refakat izni veriyoruz. ÖSYM’nin yaptığı merkezi sınavlara katılmak isteyenler ve bir refakatçileri, askerlik görevini tamamlayıp memleketine geri dönmek isteyenler, kamudan veya özel günlük sözleşme daveti olan kişiler, ayrıca ceza infaz kurumundan salıverilenler seyahat iznine tabidir. Seyahat kurulumuza müracaat edip izin belgesi talebinde bulunup belgelerini alabilirler.”

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan kritik koronavirüs ilacı uyarısı: Ölüme götürebilirProf. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan kritik koronavirüs ilacı uyarısı: Ölüme götürebilir

Akkurt, “İlk uygulama 1 Aralık Salı günü bu akşamdan itibaren başlayacak olup Çarşamba günü saat 05.00’e kadardır. Bu süre zarfında ve hafta sonu seyahat yasağı bulunmaktadır. Seyahat yasağı olmayan zamanlarda herhangi bir izin belgesi olmaksızın seyahat edebilirler. Seyahat kısıtlaması bulunan zamanlarda 65 yaş ve üzeri, 20 yaş altı fark etmeksizin tüm vatandaşlarımızın izne ihtiyacı olduğunun bilinmesini isteriz.” dedi.

Seyahat izin belgesi için kaymakamlıklara başvurular başladı

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşk bitti! Aşk bitti!
Cenazede pompalı tüfekle saldırı! Ağabey ve yengesini vurduCenazede pompalı tüfekle saldırı! Ağabey ve yengesini vurdu
AUZEF vize sınavları ne zaman açıklanacak? AUZEF vize sınavları ne zaman açıklanacak?

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama

Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama

Kritik koronavirüs ilacı uyarısı: Ölüme götürebilir

Kritik koronavirüs ilacı uyarısı: Ölüme götürebilir

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Sokağa çıkma yasağında neler serbest?

Sokağa çıkma yasağında neler serbest?

CHP'li belediyenin parkına tepki yağıyor

CHP'li belediyenin parkına tepki yağıyor

Devlet memurluğuna atandığını 17 yıl sonra tesadüfen öğrendi

Devlet memurluğuna atandığını 17 yıl sonra tesadüfen öğrendi

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

'Parti yapıyorlar' zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

'Parti yapıyorlar' zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

İğrenç pazarlık kamerada!

İğrenç pazarlık kamerada!

Diğer Haberler

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Cezaevi korona izni ne zaman bitiyor? Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor?

Manisa Turgutlu'daki cenazede pompalı tüfekle saldırı! Ağabey ve yengesini vurdu

Cenazede pompalı tüfekle saldırı! Ağabey ve yengesini vurdu

Dünyada bir ilk! Koronavirüs nefesten tespit edilecek

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

Eve giremeyen hırsızın yaptığı 'pes artık' dedirtti

Eve giremeyen hırsızın yaptığı 'pes' dedirtti

Gaziantep'de korkunç olay! İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.