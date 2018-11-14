HABER

KKTC'deki 'Kennedy T. Dede' cinayetinde kan donduran detaylar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 08:05 | Son Güncelleme

KKTC'nin Mağusa kentinde 2018 yılının Ocak ayında Nijerya uyruklu Kennedy T. Dede’yi evinden kaçırarak Çanakkale Göleti'ne götüren ve ciddi şekilde darp ederek ölümüne neden olan 5 sanığın duruşmasına devam edildi. Sanıkların ses kayıtlarının dinletildiği duruşmada ilginç detaylar ortaya çıktı.

KKTC'deki 'Kennedy T. Dede' cinayetinde kan donduran detaylar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Mağusa şehrinde 29 Ocak 2018 tarihinde Nijerya uyruklu Kennedy T. Dede’yi sanık Nidai Şanlı’ya olan borcu yüzünden evinden darp ederek kaçıran ve Çanakkale Göleti'ne götürüp elektro şok cihazıyla şok verdikten sonra ciddi şekilde darp edip ölümüne neden oldukları iddia edilen sanıklar Ozan Körkurt, Onur Körkurt, S.D (K-17) Nidai Şanlı ve Zekeriya Kurucu’nun duruşmasına devam edildi. Mahkemede sanıkların birbirleri ile telefonda yaptıkları görüşmelerin ses kayıtları dinletildi. Dinletilen ses kayıtlarında çarpıcı konuşmalar ortaya çıktı.

'KIZLARA SOR, DÖVMEK İSTERLER Mİ?'

Davada tanık olarak dinletilen kişi, rapora ek olarak hazırlanan DVD’lerden oluşan toplam 6 delili mahkemeye sundu ardından sanıkların birbirleri ile telefonda yaptıkları görüşmelerin ses kayıtlarını dinletti. 38 ses kaydından oluşan telefon görüşmelerinin bazıları dikkat çekti. Söz konusu ses kayıtlarının bir tanesinde sanık Nidai Şanlı’nın sanık Ozan Körkurt’u arayarak “İster misiniz dövesiniz?” diye sorduğu, sanık Ozan Körkurt’un ise “Evet” şeklinde cevap verdiği ve akabinde sanık Nidai Şanlı’nın yine Ozan Körkurt’a “Kızlara sor, dövmek isterler mi?” diye soru yönelttiği ve “Evet” cevabının alındığı ortaya çıktı.

'ADAMI GÖTÜRDÜĞÜMÜZ YERDE BULAMIYORUM'

Gündem Kıbrıs'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre cinayetin ardından yapılan telefon konuşmasında ise sanık Nidai Şanlı ile Aydan Sel Kızıltaç’ın yeniden olay yerine giderek Kennedy Dede’ye baktıkları ortaya çıktı. Dinlenen ses kayıtlarında, cinayetten 1 gün sonra sanık Nidai Şanlı’nın, diğer sanıklardan birini telefonla arayarak “Adamı götürdüğümüz yerde bulamıyorum. Yanımda Aydan var. O yeri bulamıyorum. Tamam buldum” dediği, karşı tarafın ise “Adam orada mı?” diye sorduğu ortaya çıktı.

Yine mahkemede dinlenen ses kayıtlarına göre olaydan bir gün sonra sanık Ozan Körkurt, sanık S.D’yi aradı ve ağabeyi sanık Onur Körkurt’u sordu. Sanık S.D ise sanık Onur Körkurt’un sanık Zekeriya Kurucu’nun yanına gittiğini söyledi. Yine aynı ses kaydında sanık Ozan Körkurt, sanık S.D’ye Kennedy Dede’yi kastederek “Cuma ne oldu? Duruyor mu?” diye sordu. Sanık S.D’nin ise “O kim?” diye sorması üzerine sanık Ozan Körkurt “Dünkü” diye cevap verdi. Sanık S.D ise “Ne bileyim hiçbir fikrim yok” şeklinde cevap verdi.

Sanıklar arasında gerçekleşen telefon görüşmelerinde, sanıkların olayın ortaya çıkmasından dolayı panik oldukları görüldü. Sanık Zekeriya Kurucu ile Onur Körkurt arasında geçen konuşmada sanık Onur Körkurt’un sanık Zekeriya Kurucu’ya “Çık da abim, ben ve S.D geliyoruz. Çık, çık, acele çık” dediği görüldü.

DAVA ERTELENDİ

Duruşmaya devam edilmek üzere dava 21 Kasım tarihine ertelendi.

PARTNERSokak ortasında diş tedavisini gören şok oluyorSokak ortasında diş tedavisini gören şok oluyor
Kaç Suriyeliye Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verildi? AK Partili vekil açıkladıKaç Suriyeliye Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verildi? AK Partili vekil açıkladı
Bin 400 yıllık kilise ot ve saman deposu olarak kullanılıyor Bin 400 yıllık kilise ot ve saman deposu olarak kullanılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kennedy T. Dede KKTC mağusa Kennedy T. Dede cinayeti

En Çok Okunan Haberler

Son çatışmada atılan füzeleri Filistinlilere kim verdi? İsrail'den gündemi sarsan iddia!

Son çatışmada atılan füzeleri Filistinlilere kim verdi? İsrail'den gündemi sarsan iddia!

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün lideri ilk kez hakim karşısında

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün lideri ilk kez hakim karşısında

Popstar Bayhan'ın yeni imajı şaşırttı! 'Aynı Okan Kurt'

Popstar Bayhan'ın yeni imajı şaşırttı! 'Aynı Okan Kurt'

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftiyle ilgili gerçek ortaya çıktı

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftiyle ilgili gerçek ortaya çıktı

Osmaniye’de belediye başkanına silahlı saldırı

Osmaniye’de belediye başkanına silahlı saldırı

İlginizi Çekebilir

Osmaniye’de belediye başkanına silahlı saldırı

Osmaniye’de belediye başkanına silahlı saldırı

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisinin tutukluluğuna itiraz ettiler!

Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisinin tutukluluğuna itiraz ettiler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çözüm süreci yeniden mi başlayacak? 'Trump istiyor' dedi ve açıkladı

Çözüm süreci yeniden mi başlayacak? 'Trump istiyor' dedi ve açıkladı

Kaç Suriyeliye Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verildi? AK Partili vekil açıkladı

Kaç Suriyeliye Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verildi? AK Partili vekil açıkladı

Bin 400 yıllık kilise ot ve saman deposu olarak kullanılıyor

Bin 400 yıllık kilise ot ve saman deposu olarak kullanılıyor

Gazinoda silahlı kavga! Yaralılar var

Gazinoda silahlı kavga! Yaralılar var

Sevilay Yılman: Atatürk'ü sevme, saygı duyma zorunluluğu yok ama...

Sevilay Yılman: Atatürk'ü sevme, saygı duyma zorunluluğu yok ama...

Gümüşhane'de feci kaza! TIR duvara girdi, biri çocuk 6 kişi yaralandı

Gümüşhane'de feci kaza! TIR duvara girdi, biri çocuk 6 kişi yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.