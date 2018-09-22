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Kocaeli'de feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 07:26 | Son Güncelleme

Kocaeli'de meydana gelen kaza sonucunda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Kocaeli'de feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kocaeli'de TEM otoyolunda meydana gelen trafik kazasında içerisinde çoğu öğrenci olmak üzere 19 kişinin bulunduğu minibüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi öldü 17 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. aza nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı.

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Kaynak: DHA/İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli trafik kazası TEM Otoyolu

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