Korkunç olay! Çuvalı görünce büyük şok yaşadı

Olay dün gece, merkez Antakya ilçesindeki Tabakhane Caddesi'nde meydana geldi. Caddede temizlik işi yapan belediye çalışanları, çöp konteynerinin yanına bırakılan çuvalı almak istedi. Çuvalın ağır olduğunu fark eden temizlik işçileri, içini açıp baktıklarında ise kadın cesediyle karşılaştı. Şok yaşayan temizlik işçilerinin ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler, yaptıkları incelemede, üzerinden kimlik çıkmayan kadının, el ve ayaklarının bağlı olduğunu tespit etti. Vücudunda mermi ve herhhangi bir kesici delici alet izi bulunmayan kadının cesedi, polis ile Cumhuriyet savcısının yaptığı incelenin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

GÜVENLİK KAMERASINDAN SAPTANDI

Cinayetin ortaya çıkmasıyla birlikte araştırmalarına başlayan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedin, evlere temizliğe giderek geçimini sağlayan Gülüstan A.'ya ait olduğunu belirledi.

Cesedin bulunduğu yerdeki güvenlik kamera kayıtlarını da mercek altına alan polis, bir kişinin, beyaz renkli bir çuvalı Tabakhane Caddesi'nden çöp konteynerinin yanına sürükleyerek, götürdüğü ana ait görüntülere ulaştı. Görüntüde zanlının, araçların arasından geçerek yaklaşık 30 metre sürüklediği çuvalın üzerine ve çevresine kartonlar yığdığı da görüldü. Polis görüntülerdeki kişini İ.U. olduğunu tespit etti. İ.U. katil zanlısı olduğu gerekçesiyle evine düzenlenen baskınla yakalandı. Zanlı, Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Polisin cinayetle ilgili soruşturması devam ediyor.



