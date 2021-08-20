l Search Sesli ve Görsel Aramalarla Dünyayı Yepyeni Bir Şekilde Keşfedin

Görsel ve sesli arama özellikleriyle geleneksel şekilde arama motoruna sorgu yazılmasına gerek kalmaksızın internet aramasına imkan tanıyan Petal Search ile klavye kullanımı neredeyse ortadan kalkıyor.

Peki bu özellikler nasıl kullanılıyor?

Verimli bir donanım mimarisi ve gelişmiş yapay zeka teknolojileri ile desteklenen görsel arama sayesinde ister bir arkadaşınızın üzerinde gördüğünüz tişörtü ister sokaktaki sevimli küçük bir köpeği tanımlamaya çalışıyor olun, arama çubuğuna herhangi bir kelime yazmaksızın, sadece bir fotoğrafını çekerek kolayca yapabilirsiniz. Görselle arama yapmak için, Petal Search uygulamasını açmanız ve ana arama çubuğundaki kamera simgesine dokunmanız yeterlidir. Kameranızla bir fotoğraf çekebilir veya galerinizden seçebilirsiniz.

Fonksiyonelliği ile hayatımıza kolaylık ve pratiklik katan sesli aramalarla ise istediğiniz bilgiye, özellikle de işiniz veya aceleniz varken, hızla ulaşabilirsiniz. Petal Search ile sesli arama yapmak için tek yapmanız gereken uygulamayı açtıktan sonra arama çubuğunun sağ tarafındaki mikrofona tıklamak ve arama yapacağınız kelimeleri söylemek.

Hepsi bu.

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