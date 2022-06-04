Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açıklama!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Pazar günü İstanbul'umuzda LGS'ye girecek 211 bin 495 öğrencimize başarılar diliyorum.
Sınavın yapılacağı bin 656 okulun etrafında gürültü yapılmaması için gerekli tedbirlerimizi aldık.
Hemşehrilerimden aynı hassasiyeti göstermelerini rica ediyorum."
#Pazar günü #İstanbul'umuzda #LGS'ye girecek 2⃣1⃣1⃣.4⃣9⃣5⃣ öğrencimize başarılar diliyorum.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 4, 2022
Sınavın yapılacağı 1⃣.6⃣5⃣6⃣ okulun etrafında #gürültü yapılmaması için gerekli tedbirlerimizi aldık.
Hemşehrilerimden aynı hassasiyeti göstermelerini rica ediyorum.#LGS2022 pic.twitter.com/OiL9S9TYgr
Okuyucu Yorumları 0 yorum