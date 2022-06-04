HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açıklama!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açıklama!

04.06.2022 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarın yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan paylaşım geldi. Vali Yerlikaya, sınavların yapılacağı okulların etrafında gerekli tedbirleri aldıklarını duyurdu.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açıklama!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Pazar günü İstanbul'umuzda LGS'ye girecek 211 bin 495 öğrencimize başarılar diliyorum.

Sınavın yapılacağı bin 656 okulun etrafında gürültü yapılmaması için gerekli tedbirlerimizi aldık.

Hemşehrilerimden aynı hassasiyeti göstermelerini rica ediyorum."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnce'den "Seçim gecesi neredeydin" tepkisi: Sarhoştu da bilmem neydi deİnce'den "Seçim gecesi neredeydin" tepkisi: Sarhoştu da bilmem neydi de
İğrenç olay! Yolcular 15 yaşındaki kızın taciz edildiğini fark edince...İğrenç olay! Yolcular 15 yaşındaki kızın taciz edildiğini fark edince...
Babası intihar etmişti! Elif bebeğin ölüm nedeni ortaya çıktı! Babası intihar etmişti! Elif bebeğin ölüm nedeni ortaya çıktı!
Anahtar Kelimeler:
LGS Liselere Geçiş Sınavı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

En düşük memur maaşı 9 bin liranın üzerine çıkacak!

En düşük memur maaşı 9 bin liranın üzerine çıkacak!

Yabancı uyruklularla ilgili ehliyet iddiası sosyal medyada gündem oldu!

Yabancı uyruklularla ilgili ehliyet iddiası sosyal medyada gündem oldu!

Asgari ücrete zam gelecek mi? Çalışanlar bu haberi bekliyor

Asgari ücrete zam gelecek mi? Çalışanlar bu haberi bekliyor

Yağışlar ve serin hava geri dönüyor! Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten: 'Salı sabahı zirve yapacak'

Yağışlar ve serin hava geri dönüyor! Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten: 'Salı sabahı zirve yapacak'

Terör örgütünün son oyunu fotoğraflarda ortaya çıktı! İşte kritik bölge

Terör örgütünün son oyunu fotoğraflarda ortaya çıktı! İşte kritik bölge

Kaçak göçmen denetiminde ilginç anlar...

Kaçak göçmen denetiminde ilginç anlar...

İlginizi Çekebilir

Göğsünüzde yanma, şişkinlik, mide bulantısı... İşte doğal tedavisi

Göğsünüzde yanma, şişkinlik, mide bulantısı... İşte doğal tedavisi

“Gerçek aşkı bulmaktan bıktım” dedi! Kendi kendine...

“Gerçek aşkı bulmaktan bıktım” dedi! Kendi kendine...

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Seveni çok! Yemeden önce iki kere düşünün

Seveni çok! Yemeden önce iki kere düşünün

Takipçilerine seslendi! “Bunun için ne kadar ödeyeceksiniz?”

Takipçilerine seslendi! “Bunun için ne kadar ödeyeceksiniz?”

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.