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Mevsimlik fındık işçileri bahçede, çocukları yaz okulunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 15:19 | Son Güncelleme

DOĞU ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Ordu'ya fındık hasadında çalışmak için gelen mevsimlik işçiler, bahçede fındık toplarken çocukları da 'Fındık Tarımında Çocuk İşçiliği İle Mücadele Projesi' kapsamında yaz okulunda eğitim görüyor.

Mevsimlik fındık işçileri bahçede, çocukları yaz okulunda

Nedim KOVAN-Mücahit GÜREL/İKİZCE (Ordu), (DHA) - DOĞU ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Ordu'ya fındık hasadında çalışmak için gelen mevsimlik işçiler, bahçede fındık toplarken çocukları da 'Fındık Tarımında Çocuk İşçiliği İle Mücadele Projesi' kapsamında yaz okulunda eğitim görüyor.
Ordu'nun İkizce İlçe Kaymakamlığı ile Türkiye'nin en büyük fındık ihracatçılarından biri olan Durak Fındık A.Ş. işbirliğinde 'Fındık Tarımında Çocuk İşçiliği İle Mücadele Projesi' hazırlandı. Proje kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinden fındık hasadında çalışmak üzere Ordu'ya mevsimlik işçi olarak gelenler bahçelerde fındık topladıkları sırada çocukları Büyükşehir Belediyesi İkizce Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim görüyor. Okulda İkizce Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan kurslara mevsimlik tarım işçilerinini çocukları ile yörede yaşayan vatandaşların çocukları katılıyor. Toplam 115 çocuk burada eğitim görüyor. Mevsimlik fındık işçilerinin çocukları yapılan bu çalışma ile hem el becerilerini geliştiriyor, hem de eğlenceli vakit geçiriyor. Projenin Koordinatörlüğünü Vedat Macit yürütürken, Akademik Danışmanlığı'nı ise Tuğba Kontaş Azaklı ile Mükerrem Kabataş Yıldız yapıyor.
Durak Fındık A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Kadir Durak, sosyal projelere önem verdiklerini, geçen yıl bu kapsamda İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne 8 adet fındık toplama makinesi hibe ettiklerini, çocuk işçiliğinin önlenmesi için proje hazırladıklarını söyledi. Projenin sürdürülebilir olacağını belirten Durak, "Fındık tarımında çocuk işçiliğinin önlenmesi ve fındık hasadı süresince çocuklar için güvenli bir ortamda sağlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanmasını sağlıyoruz. Anne babalar bahçelerde fındık toplarken, çocuklar da hem eğitim alıyor hemde eğleniyor. Çocuklar ayrıca sağlık taramasından geçirilecek, bu tür sosyal projelerimizi sürdüreceğiz" dedi.
AİLELER ÇOCUK İŞÇİLİĞİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLİYOR
Proje Danışmanı Tuğba Kontaş Azaklı ise 5-14 yaş arası çocukları kapsayan projenin özellikle sürdürülebilirliği açısından önemli olduğunu belirterek "Çocuklar sağlak taramasının yanı sıra kişisel gelişim taramasından geçiyor. Çocuklara eğitim modülleri uygulayarak kendilerini geliştirmesi hedefleniyor. Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarıyla birlikte İkizce'de bulunan çocukları da buluşturduk. Yerelden de projeye destek var. Çadırda yaşayan mevsimlik tarım işçisi kadınların kadın sağlığı ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Çocuklar ise burada el sanatları ve halk oyunları da öğreniyorlar, el becerilerini geliştiriyorlar. Çocuk haklarını öğreniyorlar. Akademik çalışmayla burada çadırda ailelerin yaşamları tespit ediliyor. Çocukların problemleri öğreniliyor, proje kapsamında bunlar giderilecek. Yine çadır ziyaretleriyle kadınların sorunları tespit edilecek ve çözümü noktasında da çalışma yürütülecek. Fındık hasadında çalışanlara yönelik de ilk yardım gibi bilgiler veriliyor. Yereldeki kadınlar da çocuk işçiliği konusunda bilgilendiriliyor" dedi.
Tuğba Kontaş Azaklı, 'Her Çocuk Bir Dünya' sloganıyla hazırlanan proje kapsamında yapılan çalışmaların raporla ilgili kuruluşlara sunulacağını da sözlerine ekledi.
FOTOĞRAFLI

Mevsimlik fındık işçileri bahçede, çocukları yaz okulundaMevsimlik fındık işçileri bahçede, çocukları yaz okulundaMevsimlik fındık işçileri bahçede, çocukları yaz okulundaMevsimlik fındık işçileri bahçede, çocukları yaz okulunda

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