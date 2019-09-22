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Neslican Tay'a son veda! Cenaze töreninden çok acı fotoğraflar...

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 07:55 | Son Güncelleme

Kanser hastalığı dolayısıyla tedavi gördüğü hastanede vefat eden ve tüm Türkiye'yi yasa boğan Neslican Tay, son yolculuğuna uğurlandı. Tay'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Pehlivan Mahallesi'ndeki aile kabristanında, daha önce kanser nedeniyle kesilen bacağının gömüldüğü yerde toprağa verildi.

Henüz 20 yaşında 3 defa kanseri yenen ve dördüncüsü ile savaşan; ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan Neslican Tay, Rize'de son yolculuğuna uğurlandı.

Törene, Tay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Rize Milletvekili Muhammet Avcı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve çok sayıda seveni katıldı.

Tay'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Pehlivan Mahallesi'ndeki aile kabristanında, daha önce kanser nedeniyle kesilen bacağının gömüldüğü yerde toprağa verildi.

NESLİCAN TAY'IN SON MESAJI

Neslican Tay, 15 Eylül'de tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alınmadan önce paylaştığı son mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bir süredir burada pek aktif olamadım. Kemoterapi almamla birlikte çok fazla aksilik oldu. Damarım ilacı kaldırmadı. 3'üncü dereceden yanıklar oluştu. Aynı gün port açıldı o da pıhtı oluşturdu derken sağ akciğerimi çok kötü etkiledi. Sağ kolum mutant gibi şişti. Damar yolum diğer tedavileri de kaldıramadı yeni kateter takıldı dün boynuma. O aradan akciğer tüpü takıldı, çıkarıldı. Bir gün vov bugün çok iyiyim oldum, diğer gün ben ne zaman iyi olucam. Okurken bile yoruldunuz di mi? Yaşaması tam bir olay, bir felaket derecesindeydi. Durum böyle olunca telefona çok bakamadım bile uyudum, uyandım. Buraya yansıtmayı çok sevmiyorum ama durum bu. Hala taburcu olacak kadar iyi olmayı bekliyorum. Şimdi her şeyin çok güzel olmasının tam zamanı bence. Hadi hemen olsun."

dasda

NESLİCAN TAY KİMDİR?

Rizeli bir anne ve Manisalı bir babanın kızı olan Neslican Tay, 1998 yılında Bursa’da doğdu ancak Rize’de yaşamını sürdürüyor. Fen lisesi mezunu olan Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. Üniversite sınavına iki hafta kala kansere yakalandığını öğrendi, araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican Tay, üniversite sınavına girdi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi görmeye başladı.

Siyaset ve sanat camiası kansere yenik düşen Neslican Tay'ı andı! 'Gittin, çok üzgünüz çok'Siyaset ve sanat camiası kansere yenik düşen Neslican Tay'ı andı! 'Gittin, çok üzgünüz çok'

2018 yılında kanser nedeniyle bir bacağını kaybeden ve kendisine ‘Demir Kadın’ diyen Neslican Tay, Ayşe Arman’a verdiği röportajda söylediği "Bacağım yok ama yaşam sevincim var!" , "Bacağımın kesilmiş olmasının hayatımı etkilemesine izin vermeyeceğim. Ben bir bacaktan ibaret değilim ki... Çok daha fazlasıyım!" sözleriyle binlerce insana rol model oldu. Hastalığının yeniden nüksettiğini sosyal medya hesabından duyuran Neslican Tay, dördüncü kez kanser mücadelesi verirken yoğun bakıma alındı. Ancak yoğun bakımdaki 5. gününde Neslican Tay hayatını kaybetti.

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Neslican Tay Neslican Tay cenazesi Rize kanser

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
ah güzel kız güçlü kız ahir hayatta cektigin tüm çile son bulsun insallah seni unutmayacagız...
Çok üzgünüz çok canla başla mücadele etti hayatı yaşamayı seviyordu ama gülen yüzü soldu mekanı cennet olsun Allah geride kalanlara sabır versin tüm hastalara acil şifalar versin
melek oldu güzel insan allah rahmet eylesin
Neslican sen cesaretin ve hayat sevgisinin öncüsü oldun. Sağlığın ve hayatın ne kadar önemli olduğunu bize öğrettin.Sen bütün hastalara moral verdin.Gittiğin yerde mutlu ol . Arkanda kalan bizler senin bu uğraşını hayatla savaşını hiç unutmayacağız..Işıklarda uyu melek yüzlü güzel kız.
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