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Oruç Reis Doğu Akdeniz yolunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 18:53 | Son Güncelleme

Doğu Akdeniz'de faaliyet gösterecek Oruç Reis araştırma gemisinin İstanbul-Mersin yolculuğu, savaş gemileri eşliğinde devam ediyor.

Oruç Reis Doğu Akdeniz yolunda

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de görev yapmak üzere İstanbul'dan Mersin'e intikali devam eden Oruç Reis araştırma gemisine, fırkateynlerle hücumbotlarının refakat ettiği bildirildi.

Bakanlık, Oruç Reis'e eşlik eden Deniz Kuvvetlerine ait fırkateynlerle hücumbotların fotoğrafını da paylaştı.

(AA)

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Oruç Reis Doğu Akdeniz

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Kemal kılıçdaroğlu soruyorya bir biz yokuz diye kendini hangi tarafta sayıyor acaba nitekim Türk askeri ve sondaj gemileri orada.
Rabbim yar ve yardımcınız olsun ASLANLARIM...
GÜÇLÜ ORDU GÜÇLÜ TÜRKİYE TÜRK MİLLETİNİN TEK GUVENDIGI KURUM SON 15 YILDA BAYA YIPRATILDI
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