Oruç Reis Doğu Akdeniz yolunda

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de görev yapmak üzere İstanbul'dan Mersin'e intikali devam eden Oruç Reis araştırma gemisine, fırkateynlerle hücumbotlarının refakat ettiği bildirildi.

Bakanlık, Oruç Reis'e eşlik eden Deniz Kuvvetlerine ait fırkateynlerle hücumbotların fotoğrafını da paylaştı.

Doğu Akdeniz’de görev yapmak üzere İstanbul’dan Mersin’e intikale devam eden ORUÇREİS araştırma gemimize; fırkateynlerimiz ile hücumbotlarımız refakat ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/UqIKI4DhE0 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 29 Ağustos 2019

(AA)

