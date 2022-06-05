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Örümcek Adam Taksim Meydanı'nda, Süpermen Galata Köprüsü'nde

05.06.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Örümcek Adam kostümüyle Taksim Meydanı'nda gösteri yapan Fahrettin Atalay'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Atalay, “Amacım, insanları mutlu etmek. Normalde aşçıyım, mutfak şefiyim" dedi. Süpermen kıyafetiyle Galata Köprüsü'nde balık tutan Şerif Macit ise, ilginç bir sosyal sorumluluk gösterisi gerçekleştirdi. Dünya Çevre Haftası ve Çevre Günü'ne dikkat çekmek istediğini söyleyen Macit, "Çevre kirliliği çocuklarımıza bırakacağımız en kötü mirastır. Çevreye sahip çıkalım" dedi.

Örümcek Adam Taksim Meydanı'nda, Süpermen Galata Köprüsü'nde

Örümcek Adam kostümlü Fahrettin Atalay, Taksim Meydanı'nda gösteri yaptı. Bir süre sonra ağ atan Atalay, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Vatandaşlar merakla izledikleri Atalay'la hatıra fotoğrafı çektirdi.

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"İNSANLARI MUTLU ETMEK AMACIM"

Fahrettin Atalay, “Spider Man (Örümcek Adam) dünyaca ünlü bir kahraman zaten. Küçükken benim de sevdiğim bir filmdi. İzlediklerimden esinlendim. Böyle bir konsept ile insanları karşılamak istedim. Çocukların ilgisi var çünkü çocukları mutlu ediyor böyle şeyler. İnsanları mutlu etmek amacım. Bir yönden de para kazanmak. Normalde aşçıyım, mutfak şefiyim. Böyle bir iş ile insanların karşısına çıkmak istedim. Fikri kendim ürettim zaten. Fikirlerimi gerçekleştirdikten sonra direkt başladım. Ek olarak yaptığım bir iş” diye konuştu.

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SÜPERMEN GALATA KÖPRÜSÜ'NDE BALIK TUTTU

Daha önce yaptığı sosyal deneylerle adından söz ettiren Şerif Macit ise, yeni bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza attı. 2-7 Haziran Dünya Çevre Haftası ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü çerçevesinde farkındalık oluşturmak için kolları sıvayan Macit, ilginç bir gösteri gerçekleştirdi. Dünyaca ünlü kurgusal karakter Süpermen kıyafeti giyerek Galata Köprüsü’ne gelen Macit, eline oltayı aldı ve çevredekilerin şaşkın bakışları arasında balık tutmaya başladı.

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OLTASINA TAKILAN BALIK ŞOKE ETTİ

Bir süre sonra Süpermen Macit'in oltasına bir balık takıldı. Macit, tuttuğu balığı görünce şoke oldu. Balığın ağzında bir pet şişe, şişenin içinde ise, "Çevre kirliliği çocuklarımıza bırakacağımız en kötü mirastır" yazılı bir not buldu. Tüm bunların mizansen olduğunu söyleyen Macit, çevreye gereken önemin verilmemesi durumunda kurgu olmaktan çıkıp gerçeğe dönüşebileceğini söyledi.

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"ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÇOCUKLARIMIZA BIRAKACAĞIMIZ EN KÖTÜ MİRASTIR"

Dünya Çevre Haftası ve Çevre Günü'nde artan kirliliğe dikkat çekmek için böyle bir gösteri gerçekleştirdiğini söyleyen Şerif Macit, "Kripton’dan geldim. Dünyanın en güzel manzarasının burası olduğunu söylediler. Gerçekten öyle, galaksinin en güzel manzarasına sahip. Burada arkadaşlarla balık tutayım, onlara eşlik edeyim dedim. Ama bunu görünce üzüldüm. Normalde burada tutulan balıklar canlıdır ama gördüğünüz gibi balık ölmüştü. İçinde de, balığın ağzından bize bir mesaj vardı. Çevre ile ilgili bir mesaj var. 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Çevre Günü’nde herhalde en iyi mesajı kirlilikten ilk etkilenen canlılardan olan balıktan almak daha bir manidar oldu. 'Çevre kirliliği çocuklarımıza bırakacağımız en kötü mirastır' yazıyordu. Bence de bu doğru. Hep geleceğimizden, çocuklarımızdan, gençlerimizden bahsediyoruz ama en çok değer vermemiz gerekenlerden biri olan çevreyi ihmal ediyoruz. Çevreye en büyük zararı insanoğlu veriyor. Her şey için geç olmadan bütün önlemlerimizi alalım, çevreye sahip çıkalım. Yoksa bu dünya komple bir çöplük haline gelecek" dedi.

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ÇOCUKLARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Süpermen kıyafeti ile Galata Köprüsü’nde dolaşan Şerif Macit çevredeki vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Özellikle çocuklar, Macit'in yanına gelerek bol bol fotoğraf çektirdi.

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İHA

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