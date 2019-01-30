Prof. Dr. Fuat Sezgin Küçükçekmece’de anıldı

2019 yılının "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" olarak ilan edilmesinin ardından merhum Sezgin, Küçükçekmece’de gerçekleştirilen etkinliklerle anıldı. İlçedeki öğrencilerin hazırladığı Sezgin’in eserlerinin replikalarının yer aldığı serginin açılışının ardından düzenlenen panelle Sezgin’in hayatı anlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgeyle 2019 yılının "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" olarak ilan edilmesinin ardından Küçükçekmece Belediyesi de gerçekleştirdiği etkinliklerle Sezgin’i andı. Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen Kökler Sergisi’nde merhum Sezgin’in eserlerinin Küçükçekmeceli çocuklar tarafından yapılan replikaları sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Katılımcılar eserleri dikkatle incelerken fotoğraflarını çekti. Sergi sonrasında Harun Yöndem moderatörlüğünde Prof. Dr. Fuat Sezgin’in hayatının masaya yatırıldığı panele Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçar ve İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Başkanı Prof. Dr. Tuncay Zorlu konuşmacı olarak katıldı. Panelde Sezgin’in sadece Türkiye’de değil dünya bilim tarihinde önemli isimler arasında yer aldığına dikkat çekildi. Çok sayıda vatandaş ise merhum Sezgin’in hayatının anlatıldığı paneli ilgiyle dinledi.

“Küçükçekmece olarak sevgili hocamızı tanıtmak, yaptıklarını göstermek istiyoruz”

Prof. Dr. Fuat Sezgin’in çok önemli bir değer olduğuna dikkat çeken Küçükçekmece Belediyesi Başkan Vekili Besim Müftüoğlu, “Bilindiği gibi Cumhurbaşkanımız kadirşinas bir örneklik göstererek Türk bilim dünyasının kıymetli hocası sevgili Fuat Hocamızın bizzat cenazesine katılarak defin işleminde bulunmuştur. Bir başka vefası daha var. Bulunduğumuz yıl, 2019 yılı Cumhurbaşkanımız tarafından Prof. Dr. Fuat Sezgin’i anma yılı olarak anılmış. Bu çerçevede yıl boyunca başta üniversitelerimiz, kuruluşlarımız anma törenleri ve hatırlatma etkinlikleri yapacaklar. Biz istiyoruz ki Küçükçekmece olarak sevgili hocamızı tanıtmak, yaptıklarını ve olabildiğince hayatından kesitler göstermek istiyoruz” dedi.

Sergi 15 Şubat tarihine kadar Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde vatandaşların ziyaretine açık olacak.

