Saç dökülmesi için aldı seks oyuncağı çıktı!

İngiltere'de yaşayan Tanya adındaki kadın saç dökülme probleminin önüne geçmesi için internetten kafa derisine masaj yapan bir cihaz sipariş etti ancak komik gerçek çok geçmeden kocası sayesinde anlaşıldı.

Söz konusu cihazı mutfakta şarja takan Tanya eşinin, 'mutfak ısıtıcısının yanına neden seks oyuncağı koydun?' sorusuyla şaşkına döndü.

Ne olduğunu anlamaya çalışan Tanya bunu kafa masajı için aldığını söyleyerek cihazı kafasına götürüp çalıştırmaya başladı ancak kafası bir çamaşır kurutma makinesindeymiş gibi bir etki bıraktı.

Tanya yaşadığı deneyimi şöyle anlatıyor: 'Bütün kafam titriyordu kulaklarım, başım. Gülüyordum ve bu senin kafan için değil diyordum. Bıraktığımda kafam hala titriyordu. 10 saniye boyunca öyle tuttum. Kafam bir çamaşır kurutma makinesinde gibiydi bunun nasıl bir his olduğunu bildiğimden değil. Çok güçlüydü. Ağrıyan bir kol veya bacak için iyi olabilirdi, ama kafana iyi gelmiyordu.

Kocamın benden önce ne olduğunu fark ettiği için kendimi biraz aptal hissettim. O nasıl hemen fark etti ve ben hiç fark etmedim? Bu durumu daha da komik hale getirdi.