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Sakarya'da acı olay! Nehirde kaybolan 13 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2020 16:27 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde önceki gün serinlemek için girdiği nehirde kaybolan Gökdeniz Serbest’in (13) cansız bedeni bulundu.

Sakarya'da acı olay! Nehirde kaybolan 13 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Adapazarı ilçesi Turnadere Mahallesi’nde önceki gün saat 15.00 sıralarında Gökdeniz Serbest, arkadaşıyla birlikte Sakarya Nehri’ne girdi. Bir süre sonra Gökdeniz Serbest nehirde gözden kayboldu, boğulma tehlikesi geçiren arkadaşı ise kendi imkanlarıyla sudan çıktı.

Arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve deniz polisleri Gökdeniz Serbest için arama çalışması başlattı. Deniz polisi, Serbest'in kaybolduğu bölgeye 500 metre mesafede çamura saplanmış cansız bedenine ulaştı. Gökdeniz Serbest'in cenazesi, sudan çıkarılarak otopsi için Korucuk Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

BABASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Endişeli bekleyişini sürdüren baba Muammer Serbest, oğlunun cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi. Muammer Serbest yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

(DHA)

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