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Şanlıurfa'dan acı haber! At yarışından dönen genç apranti İsmail Çizik hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 23:00 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada; Diyarbakır'da bugün düzenlen at yarışından dönen apranti İsmail Çizik (22) hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Şanlıurfa'dan acı haber! At yarışından dönen genç apranti İsmail Çizik hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde Demirci Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Gün içerisinde Diyarbakır’daki koşularda at binen apranti İsmail Çizik, koşuların bitmesinin ardından amcası Aydın Çizik ile memleketi Şanlıurfa’ya dönmek üzere yola çıktı.

İKİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

İsmail Çizik'in kullandığı otomobil, Evren Öcal yönetimindeki plakası öğrenilmeyen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada; İsmail Çizik, amcası Aydın Çizik ve diğer sürücü Evren Öcal yaralandı.

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HAYATINI KAYBETTİ

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan İsmail Çizik hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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