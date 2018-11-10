Şanlıurfa karıştı! İki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü!

Olay, akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı İkiağız Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, komşu olan Yaşuk ve Bağış aileleri arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada, Halil, Mehmet ve Mahmut Yaşuk ile İbrahim Bakış, İbrahim Bağış, Mehmet Reşat Yüksekkaya, Halil Çiter ve Mehmet Yokuş yaralandı.

ÇOK SAYIDA EKİP OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Bakış ile Güvenlik Korucusu olduğu öğrenilen İbrahim Bağış, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ve polis ekipleri olayın yaşandığı mahallede önlem alırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

