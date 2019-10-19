HABER

Şili'de ulaşım zammı protestoları! Sokaklar savaş alanına döndü

DÜNYA HABERLERİ  | 19.10.2019 07:18 | Son Güncelleme

Şili'nin başkenti Santiago'da ulaşım zammına karşı düzenlenen protestolar şiddet olaylarına dönüştü.

Şili'de ulaşım zammı protestoları! Sokaklar savaş alanına döndü

Şili'nin başkenti Santiago'da ulaşım zammına karşı düzenlenen protestolar şiddet olaylarına dönüştü.

Şili basınında çıkan habere göre, ulaşıma yapılan yaklaşık yüzde 4'lük zamma karşı hafta başında metroda "turnikeden atlama" şeklinde başlayan protestolar, güvenlik güçlerinin, turnikeden atlayan ve ücret ödemeden geçenleri güç kullanarak çıkarmasıyla şiddet olaylarına dönüştü.

Bazı metro duraklarındaki turnikeleri ve camları kıran göstericilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Santiago'nun bazı bölgelerinde polisle göstericiler arasında arbede yaşandı. Olaylarda 1 kişi yaralandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde göstericilerin araçlara zarar verdiği, bir otobüsü yaktığı ve bir eczaneyi yağmaladığı görülüyor.

Bu arada, gösteriler sırasında şehre verilen zararın 500 bin dolardan fazla olduğu bilgisi paylaşıldı.

Nüfusu 5 milyonu aşan Santiago'da gösteriler yüzünden ulaşım durma noktasına geldi. Şehrin en önemli ulaşım aracı metronun hizmet verememesi nedeniyle ulaşımda büyük aksaklık yaşanıyor.

Metro seferlerinin hafta sonunda yapılmayacağı açıklanırken, ulaşımı rahatlatmak için 300 ek otobüs seferi düzenlenecek.

HÜKÜMET GERİ ADIM ATMIYOR

Şili Ulaştırma Bakanı Gloria Hutt, ulaşıma yapılan zammın geri alınmayacağını bildirdi.

Ülkenin İçişleri Bakanı Andres Chadwick de bazı bakanlar eşliğinde Devlet Başkanı Sebastian Pinera ile görüşmesinin ardından toplu ulaşımın işleyişine engel olanlara karşı Devlet Güvenlik Kanunu'nun işleme konulduğunu açıkladı.

Şili'de toplumsal olayları bastırmak amacıyla 1958'de çıkarılan "Devlet Güvenlik Kanunu" çerçevesinde ceza alanların hukuki işlemleri hızlandırılıyor ve kanun kapsamında suça karışanlara normalden fazla ceza verilebiliyor.

(AA)

PARTNER Yıllardır birbirini arayan kardeşler komşu çıktı! Yıllardır birbirini arayan kardeşler komşu çıktı!
'El Chapo' krizi! Çete üyeleri kenti savaş alanına çevirdi'El Chapo' krizi! Çete üyeleri kenti savaş alanına çevirdi
Kazalarda 346 kişi ölmüştü! Boeing 737 Max uçaklarıyla ilgili korkunç iddiaKazalarda 346 kişi ölmüştü! Boeing 737 Max uçaklarıyla ilgili korkunç iddia
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şili Santiago zam protesto

En Çok Okunan Haberler

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

ABD ile İsrail arasında 'Türkiye' görüşmesi!

ABD ile İsrail arasında 'Türkiye' görüşmesi!

On binler sokaklarda! Ülke karıştı, uçak seferleri iptal oldu, derbi ertelendi

On binler sokaklarda! Ülke karıştı, uçak seferleri iptal oldu, derbi ertelendi

Sezin Erbil'den hamilelik pozu

Sezin Erbil'den hamilelik pozu

NATO'dan Türkiye-ABD arasındaki anlaşma açıklaması

NATO'dan Türkiye-ABD arasındaki anlaşma açıklaması

Türkiye'den vatandaşlara uyarı: Zorunlu olmadıkça...

Türkiye'den vatandaşlara uyarı: Zorunlu olmadıkça...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

'El Chapo' krizi! Çete üyeleri kenti savaş alanına çevirdi

'El Chapo' krizi! Çete üyeleri kenti savaş alanına çevirdi

Boeing 737 Max test pilotlarının arızayı biliyordu iddiası

Kazalarda 346 kişi ölmüştü! Boeing 737 Max uçaklarıyla ilgili korkunç iddia

Katalonya'da bağımsızlık yanlısı protestocular Barcelona'da sokaklarda!

On binler sokaklarda! Ülke karıştı, uçak seferleri iptal oldu, derbi ertelendi

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye-ABD arasındaki anlaşma açıklaması

NATO'dan Türkiye-ABD arasındaki anlaşma açıklaması

ABD Savunma Bakanı Esper'den Suriye açıklaması

ABD Savunma Bakanı Esper'den Suriye açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.