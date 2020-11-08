HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şişli'de kadına taciz ve kapkaç şüphelisini vatandaşlar kovaladı

Şişli'de kadına taciz ve kapkaç şüphelisini vatandaşlar kovaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2020 15:18 | Son Güncelleme

Şişli'de yanına oturarak tacizde bulunduğu kadının cep telefonunu çalarak kaçtığı iddia edilen kişiyi vatandaşlar kovaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli bir hafta sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

Şişli'de kadına taciz ve kapkaç şüphelisini vatandaşlar kovaladı

Olay, önceki hafta Fulya'da yaşandı. Edinilen bilgilere göre çalıştığı iş yerinde mola veren kadın, pandemi nedeniyle açık havada zaman geçirmek için dışarı çıktı.

İş yerinin yan tarafında bulunan sokak merdivenlerine oturan kadının yanına bir kişi gelerek oturdu. Simit yerken bir anda harekete geçen kişi, kendi halinde oturan kadına saldırarak tacizde bulundu. Kadının çığlıklar atması üzerine saldırgan, kadının cep telefonunu çalarak kaçmaya başladı.

Bağrışmaları duyan vatandaşlar, saldırganı yakalamak için peşine düştü. Dik merdivenlerden yukarı kaçan kişiyi kovalayan vatandaşlar, yorulunca üst tarafta bulan bir sitenin güvenliğine bağırarak şüpheliyi yakalamasını istediler. Elindeki telefonla kaçmaya devam eden şüphelinin önünü güvenlik görevlisi kesti.

2

Şüphelinin kendisine bıçak çekmesi üzerine güvenlik görevlisi geri çekildi. Bu sırada elindeki telefonu park halindeki otomobilin altına atan saldırgan kaçtı.

Önce kurşunladı, sonra boğazını kesti! Gamze Pala’nın katili ilk kez hakim karşısındaÖnce kurşunladı, sonra boğazını kesti! Gamze Pala’nın katili ilk kez hakim karşısında

Bir süre baygınlık geçiren kadın, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

3

Olay sonrası adım adım güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi bir hafta süren çalışmalar sonucunda yakaladı.

4

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarihi anlar! Bir yanda kutlama, diğer yanda kaçışTarihi anlar! Bir yanda kutlama, diğer yanda kaçış
Türkiye'den ilk tepkiler: Şuşa zaferi kutlu olsunTürkiye'den ilk tepkiler: Şuşa zaferi kutlu olsun
2020 KPSS Önlisans için önemli açıklama!2020 KPSS Önlisans için önemli açıklama!
En Çok Okunan Haberler
Joe Biden kritik konularda hangi politikaları izleyecek?
Joe Biden kritik konularda hangi politikaları izleyecek?
Otomobilden fırlayan genç öldü
Otomobilden fırlayan genç öldü
Bu görüntü Altuğ'u isyan ettirdi! 'Yazıklar olsun'
Bu görüntü Altuğ'u isyan ettirdi! 'Yazıklar olsun'
Milyoner'e damga vurdu! Hem ağladı hem ağlattı
Milyoner'e damga vurdu! Hem ağladı hem ağlattı
Biden'a müjdeyi böyle verdi: Başardık
Biden'a müjdeyi böyle verdi: Başardık
Polise böyle yalvardı! 'Ceza yazmayın, annem beni öldürür'
Polise böyle yalvardı! 'Ceza yazmayın, annem beni öldürür'
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı
Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Meteoroloji'den kar uyarısı!
Meteoroloji'den kar uyarısı!
Canlı yayındaki kavga şoke etti! CNN Türk'ten açıklama geldi
Canlı yayındaki kavga şoke etti! CNN Türk'ten açıklama geldi
CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'
CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'
Diğer Haberler
İstiklal Caddesi'nde korkutan kalabalık
İstiklal Caddesi'nde korkutan kalabalık
Koronavirüse yakalanan Oylum Talu yaşadıklarını anlattı
Koronavirüse yakalanan Oylum Talu yaşadıklarını anlattı
Türkiye'den ilk tepkiler: Şuşa zaferi kutlu olsun
Türkiye'den ilk tepkiler: Şuşa zaferi kutlu olsun
Adana'da DEAŞ operasyonu! 19 kişi gözaltına alındı
Adana'da DEAŞ operasyonu! 19 kişi gözaltına alındı
Bakan Selçuk'tan öğretmen ve müdürlere teşekkür
Bakan Selçuk'tan öğretmen ve müdürlere teşekkür
Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de korkutan deprem
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.