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  4. Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı: Teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı: Teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 19:54 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-3 harekat bölgesindeki operasyonlar kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde çıkan çatışmada iki askerin şehit olduğunu bildirdi.

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı: Teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Pençe-3 Harekat Bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında, 2 Ocak 2019 tarihinde Irak kuzeyi Haftanin’de teröristlerle çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

"2 F-16 BÖLGEYE YÖNLENDİRİLDİ"

"Teröristlerin bulunduğu bölge, ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile atış altına alınmış ve ani hava harekatı kapsamında 2 F-16 bölgeye yönlendirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

(İHA)

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MSB Son dakika şehit haftanin

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