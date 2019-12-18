HABER

Son dakika! Muş'ta HDP'li 3 belediyeye kayyum atandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 08:10 | Son Güncelleme

Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan HDP'li Bulanık ve Varto ilçeleriyle Erentepe belde belediye başkanlarının yerine görevlendirme yapıldı.

Son dakika! Muş'ta HDP'li 3 belediyeye kayyum atandı

Valilikten yapılan açıklamada, HDP'li Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu hakkında, "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/8078 sayılı soruşturma yürütüldüğü, Topçu'nun bu soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alındığı ve gözaltı sürecinin devam ettiği belirtildi.

Bulanık ilçesinin Erentepe Belde Belediye Başkanı Dilaver Kesik hakkında da "Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek ve terör örgütü propagandası yapmak" suçundan Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/8119 sayılı soruşturma yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, Kesik'in bu soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alındığı ve gözaltı sürecinin devam ettiği aktarıldı.

Valilik açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Muş'un Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan Baytaş hakkında 'Terör örgütü üyesi olmak' suçundan Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/8083 sayılı soruşturma yürütüldüğü, Karaaslan'ın bu soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alındığı ve gözaltı sürecinin devam ettiği anlaşılmıştır. Bulanık ilçesi Erentepe Belde Belediye Başkanı Dilaver Kesik, hakkında terör suçları kapsamında Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2019/8119 sayılı soruşturma, Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan Baytaş hakkında terör suçları kapsamında Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2019/8083 sayılı soruşturma, Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu, hakkında terör suçları kapsamında Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2019/8078 sayılı soruşturma ve bu 3 belediye başkanı, haklarında yürütülen bu soruşturmalar kapsamında gözaltına alınmış olması göz önünde bulundurularak Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 17 Aralık 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırılmıştır."

Açıklamada, Belediye Kanununun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca, Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi'nin "Bulanık Belediye Başkan Vekili" ve "Erentepe Belde Belediye Başkan Vekili" olarak, Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı'nın da "Varto Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirildiği bildirildi.

(AA)

PARTNER Prestijli okulda rezalet! Beş öğrenciyle birden... Prestijli okulda rezalet! Beş öğrenciyle birden...
Washington’da Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü ProgramıWashington’da Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Programı
İzmir merkezli 5 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı kararıİzmir merkezli 5 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
muş kayyum Varto Bulanık

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

Trump'tan açık mektup: Protesto ediyorum

Trump'tan açık mektup: Protesto ediyorum

Skandal tasarı kabul edildi! Türkiye'den ABD Senatosu'na tepki

Skandal tasarı kabul edildi! Türkiye'den ABD Senatosu'na tepki

Kılıçdaroğlu: Ethem Sancak bana ‘gazetelerim emrinizdedir’ dedi

Kılıçdaroğlu: Ethem Sancak bana ‘gazetelerim emrinizdedir’ dedi

Kaşıkçı'nın nişanlısından ağır eleştiri! 'Bir hediye gibi'

Kaşıkçı'nın nişanlısından ağır eleştiri! 'Bir hediye gibi'

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir merkezli 5 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

İzmir merkezli 5 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Adana’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı kararı

Adana’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı kararı

Adana'da şafak vakti torbacılara baskın: Çok sayıda gözaltı

Adana'da şafak vakti torbacılara baskın: Çok sayıda gözaltı

Afyonkarahisar'da tur otobüsü kamyona çarptı: Çok sayıda yaralı var!

Tur otobüsü kamyona çarptı!

Isparta'da eğlence mekanı çıkışı kurşun yağmuru! Sokak kan gölüne döndü!

Eğlence mekanı çıkışı kurşun yağmuru! Sokak kan gölüne döndü!

Pendik'te züccaciye dükkanında yangın: 1 kişi dumandan etkilendi

Pendik'te züccaciye dükkanında yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.