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  4. SON DAKİKA | Siirt'te katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

SON DAKİKA | Siirt'te katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

05.06.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Siirt'te minibüs şarampole devrildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

SON DAKİKA | Siirt'te katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika: Siirt'te meydana gelen trafik kazasında acı haberler geldi. Baykan ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, M.G. idaresindeki minibüs, Veyselkarani Beldesi Karakaya köyü mevkisinde şarampole devrildi.

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Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 6 YARALI VAR

Kazada minibüsteki 4 kişi öldü, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

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Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

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(AA)

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