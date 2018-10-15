Sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' tutuklandı!

İzmir'de, sosyal medya fenomeni olarak bilinen 'Gagabulut' lakaplı Bulut Altuğ, iddiaya göre özellikle Kordon Boyu'ndaki çimlerde oturan erkek çocuklarına para verip birbirleriyle öpüştürdükten sonra kaydettiği bu anların görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan bu görüntüleri izleyen çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da paylaşımlarda bulunarak duruma tepki gösterdi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Bulut Altuğ, İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gözaltına alındı. Hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' ile 'genel ahlaka ilişkin suçlar' kapsamında işlem yapılan Altuğ, bugün sevk edildiği adliyede, sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Altuğ'un paylaştığı videolara da mahkeme tarafından erişim yasağı konuldu.
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