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Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 22:05 | Son Güncelleme

İzmir'in Menderes ilçesinde, sokakta yapılan sünnet düğününde 7 yaşındaki çocuğun önünde dansöz oynatılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Çocuğun anne, baba ve amcasının ifadesi alınırken, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nünde olaya müdahil olacağı belirtildi.

Sosyal medyada, bir sünnet düğününde çocuğun önünde dansöz oynatıldığı görüntülerin paylaşılması üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntülerin Konya'daki bir sünnet düğününden çekildiği yönündeki ihbarları değerlendiren ekipler, bu durumun İzmir'in Menderes ilçesindeki bir köyde yaşandığını belirledi. Yapılan araştırma sonucu sünnet düğünü yapılan 7 yaşındaki çocuğun babası F.K., annesi T.K ve amcası H.K. ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

Savcılık olayla ilgili 'cinsel taciz', 'aile hukukundan kaynaklı yükümlülükleri yerine getirmeme' ve 'hayasızca hareketler' suçlarından soruşturma başlatırken, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün de çocuğu koruma adına olaya müdahil olacağı öğrenildi.

Aile fertlerinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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AMCA KONUŞTU: DİSKOYA MI GÖTÜRSEYDİK

Amca H.K yaptığı açıklamada, ‘Herkesi diskoya mı götürseydik. İki dansöz geldi oynadı diye başımız belaya girdi. Görüntüleri biri internete atmış.' diye konuştu. (DHA)

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izmir Menderes sünnet düğünü

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