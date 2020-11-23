Tanıştığı erkeği yiyen yamyam öğretmen tutuklandı

Stefan R, Salı günü Berlin’in kuzeyindeki bir parkta bulunan, etlerinden tamamen sıyrılmış bir kemik sayesinde tutuklandı.

Yamyam öğretmen Stefan R, arkadaşlık sitesinde tanıştığı bir erkeği öldürmekle suçlanıyor.



Stefan Trogisch’in kemikleri bir parkta bulunmadan iki ay önce ev arkadaşları tarafından kayıp olduğu bildirildi.



Polis raporları, bulunan kemiğin üzerinde diş izi bulunduğunu, ancak kemiklerin henüz bir insana mı, yoksa bir hayvana mı ait olup olmadığının net olmadığını söyledi.

Berlin polisinin yaptığı açıklamaya göre bulunan kemik, üzerindeki etten tamamen sıyrılmıştı ve Stefan T.’nin bir yamyamlık kurbanı olduğuna dair şüpheleri güçlendiren başka göstergeler de bulundu.

Kemiklerin bulunmasının ardından polis köpekleri, ekipleri Stefan R’nin Pankow’daki dairesine götürdü.

İki iz köpeği, birbirinden farklı yolları takip ederek polis ekiplerinin şüphelinin dairesine kadar götürdü. Dedektifler Stefan’ın dairesinde bıçaklar, cerrahi amaçla kullanılan bir kemik kesici testere, boş bir el arabası ve bir soğutucu buldu.

Matematik ve kimya dersleri veren Stefan, cinayet suçlamasıyla göz altına alındı. Berliner Morgenpost’a göre, apartmanda kurbana ait kan izleri bulundu. Soruşturmayı yöneten ekip, Planet Romeo adlı online bir flört sitesinde katil ile kurban arasında mesajlaşma olduğunu belirtti.