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Tanıştığı erkeği yiyen yamyam öğretmen tutuklandı

23.11.2020 15:33 | Son Güncelleme:
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Tanıştığı erkeği yiyen yamyam öğretmen tutuklandı

Online arkadaşlık sitelerinde tanışıp buluştuğu erkekleri yiyen bir okul öğretmeni, Almanya’daki evinin yanında, üzerinde diş işleri olan bir kemiğin bulunması ardından tutuklandı.

Stefan R, Salı günü Berlin’in kuzeyindeki bir parkta bulunan, etlerinden tamamen sıyrılmış bir kemik sayesinde tutuklandı.

Yamyam öğretmen Stefan R, arkadaşlık sitesinde tanıştığı bir erkeği öldürmekle suçlanıyor.
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Stefan Trogisch’in kemikleri bir parkta bulunmadan iki ay önce ev arkadaşları tarafından kayıp olduğu bildirildi.
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Polis raporları, bulunan kemiğin üzerinde diş izi bulunduğunu, ancak kemiklerin henüz bir insana mı, yoksa bir hayvana mı ait olup olmadığının net olmadığını söyledi.

Berlin polisinin yaptığı açıklamaya göre bulunan kemik, üzerindeki etten tamamen sıyrılmıştı ve Stefan T.’nin bir yamyamlık kurbanı olduğuna dair şüpheleri güçlendiren başka göstergeler de bulundu.

Kemiklerin bulunmasının ardından polis köpekleri, ekipleri Stefan R’nin Pankow’daki dairesine götürdü.

İki iz köpeği, birbirinden farklı yolları takip ederek polis ekiplerinin şüphelinin dairesine kadar götürdü. Dedektifler Stefan’ın dairesinde bıçaklar, cerrahi amaçla kullanılan bir kemik kesici testere, boş bir el arabası ve bir soğutucu buldu.
Matematik ve kimya dersleri veren Stefan, cinayet suçlamasıyla göz altına alındı. Berliner Morgenpost’a göre, apartmanda kurbana ait kan izleri bulundu. Soruşturmayı yöneten ekip, Planet Romeo adlı online bir flört sitesinde katil ile kurban arasında mesajlaşma olduğunu belirtti.

44 yaşındaki kurban Stefan Trogisch, bir elektrik hattı teknisyeniydi. Gece yarısından kısa bir süre önce evinden çıktıktan sonra bir daha dönmeyen Stefan için ev arkadaşları Eylül ayında kayıp bildiriminde bulunmuştu. Yürüyüş yapan bir kişi 8 Kasım günü parkta iskelet kalıntılarına rastladı.

Stefan Trogisch Almanya’da elektrik hattı teknisyeni olarak çalışıyordu.
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KANİBALİZM İLGİSİ

Polisler ayrıca Stefan R’nin internet geçmişinde, kanibalizme ilgili bazı kanıtlara rastladıklarını söyledi.

Bild gazetesine göre Stefan R, daha önce internet üzerinden bir insanın penisi kesildikten sonra yaşayıp yaşamayacağına dair aramalar da bulunuyor.

Tüyler ürpertici bu olay, Almanya’da yamyamlığın manşetlere taşınmasına neden olan ilk olay değil.

Armin Meiwes, yamyamlıkla ilgilenen insanların buluştuğu online bir sohbet odasında kurbanı ile tanıştıktan sonra 2006 yılında ömür boyu hapse mahkum edildi.

Meiwes, kurbanı Bernd Juergen Brandes’in “katliam ve tüketim için genç bir adam aranıyor” ilanına cevap verdiğini iddia ederek “Bernd, kendi rızasıyla bana gelerek hayatını sonlandırmamı istedi” demişti. Meiwes ayrıca kurbanının bilincini kaybetmek için aşırı doz aldığını ve bıçaklanarak öldürülmek istediğini de iddialarına eklemişti. Meiwes’in cinayetleri filme aldığı ve cinayetleri cinsel zevk için işlediği ortaya çıktı.

Meiwes ilk kez 2004 yılında adam öldürmekten suçlu bulundu. Ancak bu karar daha sonra bozuldu. 2006’da yeniden yargılanarak cinayetten hüküm giydi.

Frankfurt’taki mahkeme Meiwes’in psikolojik olarak hasta olduğunu; ancak eylemlerinin bilincinde olduğunu söyledi.


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