HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Taylan'da skandal olay! Mide bulandıran detaylar ortaya çıktı... Tarikat liderinin dışkısını yiyip idrarını içen 11 kişi öldü

Taylan'da skandal olay! Mide bulandıran detaylar ortaya çıktı... Tarikat liderinin dışkısını yiyip idrarını içen 11 kişi öldü

11.05.2022 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanların en skandal ve bir o kadar da mide bulandıran olayı Tayland'da yaşandı. Kendisini "tüm dinlerin lideri" olarak tanımlayan bir tarikat lideri, müritleriyle tören gerçekleştirdi. Ormanda düzenlenen törende müritler, 74 yaşındaki Tawee Nanlan'ın dışkısını yiyip idrarını yüzüne sürdü. Bir ihbar üzerine yapılan baskında, 11 kişinin cesedi bulundu.

Taylan'da skandal olay! Mide bulandıran detaylar ortaya çıktı... Tarikat liderinin dışkısını yiyip idrarını içen 11 kişi öldü

Tayland'da yaşanan bir tarikat töreninde yaşananlar ülkeyi ayağa kaldırdı. Kendisini "tüm dinlerin lideri" olarak tanımladığı öne sürülen 74 yaşındaki Tawee Nanlan, ormanda tören düzenledi. Çok sayıda kişinin katıldığı törende müritler, Nanlan'ın dışkısını yedi ve idrarını içti. Mide bulandıran birçok olayın yaşandığı tören alanında 1'i çocuk 11 kişinin cesedi bulundu...

İHBAR SONRASI BASKIN YAPILDI, KORKUNÇ OLAY ORTAYA ÇIKTI

Ülkede yaşayan 53 yaşındaki Khun Jenjira isimli kadın, 80 yaşındaki annesinin, tarikatın bir etkinliğine katıldığını ve oradan ayrılmasına izin verilmediğini söyledi. İhbar üzerine polis ekipleri etkinliğe baskın yaptı. Polisin baskın yaptığı etkinlikte, 11 müridin cesedi bulundu. Olay sonrası ortaya çıkan ayrıntılar hem kan dondurdu, hem de mide bulandırdı.

lbg

DIŞKI YEDİLER, İDRAR İÇTİLER... 11 ÖLÜ

74 yaşındaki tarikat lideri Tawee Nanlan müritleri ile ormanda tören yaptı. Törene katılan müritleri Nanlan'ın dışkısını yiyip idrarını içti. Müritlerinden 1'i çocuk 11 kişi öldü.

"TÜM DİNLERİN BABASIYIM" DEDİ

Gözaltına alınan Nanlan, polise verdiği ifadede, tüm dinlerin babası olduğunu, müritlerine dışkısını yedirip idrarını içirerek onları hastalıklara karşı koruduğunu söyledi. Fakat müritlerini hiçbir şekilde zorlamadığını müritlerinin kendi istekleriyle bu eylemi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bazı müritler de Nanlan'nın balgamını yüzlerine sürerek koronavirüse karşı bağışıklık kazandıklarını iddia etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsrail askerleri Al-Jazeera muhabirini öldürdüİsrail askerleri Al-Jazeera muhabirini öldürdü
Kılıçdaroğlu'ndan Soylu-Özdağ gerilimine göndermeKılıçdaroğlu'ndan Soylu-Özdağ gerilimine gönderme
Erdoğan'dan 'yeni anayasa' mesajı! Erdoğan'dan 'yeni anayasa' mesajı!
Anahtar Kelimeler:
Tayland
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Nebati'den konuttaki fahiş fiyat artışlarıyla ilgili flaş açıklama

Bakan Nebati'den konuttaki fahiş fiyat artışlarıyla ilgili flaş açıklama

Nwakaeme'den Fenerbahçe açıklaması geldi!

Nwakaeme'den Fenerbahçe açıklaması geldi!

20 yıl önce işlenen gizemli cinayetin sırrı çözüldü!

20 yıl önce işlenen gizemli cinayetin sırrı çözüldü!

Tıp fakültesi öğrencisinin şüpheli ölümü!

Tıp fakültesi öğrencisinin şüpheli ölümü!

Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı? Son ankette İmamoğlu'nu geride bıraktı

Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı? Son ankette İmamoğlu'nu geride bıraktı

Eski eşini işten çıkarmayan fabrikaya milyonluk zarar verdi! Bahanesi 'kuşum kaçtı' oldu

Eski eşini işten çıkarmayan fabrikaya milyonluk zarar verdi! Bahanesi 'kuşum kaçtı' oldu

İlginizi Çekebilir

Elektrikler kesilince gelin yanlış damatla evlendi

Elektrikler kesilince gelin yanlış damatla evlendi

Sanatçının en ünlü eseriydi! Rekor fiyata satıldı

Sanatçının en ünlü eseriydi! Rekor fiyata satıldı

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Ölen eşinin yumurtalarıyla çocuk sahibi olmak istiyor!

Ölen eşinin yumurtalarıyla çocuk sahibi olmak istiyor!

Canlı canlı üçlü ilişkilerini izlettiler! İzleyiciler şoke oldu

Canlı canlı üçlü ilişkilerini izlettiler! İzleyiciler şoke oldu

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.