Taylan'da skandal olay! Mide bulandıran detaylar ortaya çıktı... Tarikat liderinin dışkısını yiyip idrarını içen 11 kişi öldü

Tayland'da yaşanan bir tarikat töreninde yaşananlar ülkeyi ayağa kaldırdı. Kendisini "tüm dinlerin lideri" olarak tanımladığı öne sürülen 74 yaşındaki Tawee Nanlan, ormanda tören düzenledi. Çok sayıda kişinin katıldığı törende müritler, Nanlan'ın dışkısını yedi ve idrarını içti. Mide bulandıran birçok olayın yaşandığı tören alanında 1'i çocuk 11 kişinin cesedi bulundu...

İHBAR SONRASI BASKIN YAPILDI, KORKUNÇ OLAY ORTAYA ÇIKTI

Ülkede yaşayan 53 yaşındaki Khun Jenjira isimli kadın, 80 yaşındaki annesinin, tarikatın bir etkinliğine katıldığını ve oradan ayrılmasına izin verilmediğini söyledi. İhbar üzerine polis ekipleri etkinliğe baskın yaptı. Polisin baskın yaptığı etkinlikte, 11 müridin cesedi bulundu. Olay sonrası ortaya çıkan ayrıntılar hem kan dondurdu, hem de mide bulandırdı.

DIŞKI YEDİLER, İDRAR İÇTİLER... 11 ÖLÜ

74 yaşındaki tarikat lideri Tawee Nanlan müritleri ile ormanda tören yaptı. Törene katılan müritleri Nanlan'ın dışkısını yiyip idrarını içti. Müritlerinden 1'i çocuk 11 kişi öldü.

"TÜM DİNLERİN BABASIYIM" DEDİ

Gözaltına alınan Nanlan, polise verdiği ifadede, tüm dinlerin babası olduğunu, müritlerine dışkısını yedirip idrarını içirerek onları hastalıklara karşı koruduğunu söyledi. Fakat müritlerini hiçbir şekilde zorlamadığını müritlerinin kendi istekleriyle bu eylemi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bazı müritler de Nanlan'nın balgamını yüzlerine sürerek koronavirüse karşı bağışıklık kazandıklarını iddia etti.

