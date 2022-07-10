Telefon konuşması kaydetme: Telefon görüşmelerinin ses kaydı nasıl alınır?

Telefon aramalarını kaydetmek oldukça basit bir işlemdir. Bunun için uygulanması gereken birkaç basit adım bulunur. Bu adımları uyguladıktan sonra siz de telefon aramalarını kaydetmeye başlayabilirsiniz. Böylelikle telefonda konuştuğunuz bir bilgiyi unutma ihtimaliniz de ortadan kalkmış olur.
Telefon konuşma kaydı yapmak için basit ve kısa bir yöntem vardır. Bu yolu izlediğinizde istediğiniz telefon görüşmelerini kaydetme imkanına sahip olabilirsiniz.
İşte o yöntem:
Yukarıdaki işlemleri gerçekleştirdiğiniz takdirde telefon konuşma kaydedici özelliğini aktif eder ve istediğiniz konuşmayı kayıt altında tutabilirsiniz. Bu konuşmanın kaydını dilerseniz daha sonrasında dosya olarak başka bir yere aktarabilirsiniz. Bu noktada unutmamanız gereken şartlar vardır. Örneğin; arama henüz yanıtlanmamış ise, arama beklemedeyse ya da konferans araması oluşturursanız telefon konuşması kaydetme özelliğinden o anlık yararlanamazsınız. Konuşma kaydedici özelliğini kullanabilmek için karşıya normal bir arama göndermeniz ya da almanız gerekmektedir.
Akıllı telefonunuzda geçmiş bir kayıtlı aramayı bulmak için de bazı yolları izlemeniz gerekmektedir.
Bu yöntem ise şu şekildedir:
Bu yöntemle telefonunuzda daha önceden kaydetmiş olduğunuz bir konuşmayı bulabilirsiniz. Böylelikle unutmuş olabileceğiniz bir konuşmayı tekrardan hatırlayabilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum