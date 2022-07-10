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Telefon konuşması kaydetme: Telefon görüşmelerinin ses kaydı nasıl alınır?

10.07.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı durumlarda telefon görüşmelerini kayıt altına almak ihtiyacı söz konusu olabilir. Bunun için çeşitli uygulamalar vardır. Aynı zamanda telefonun kendisinde de konuşmaları kaydetmeye yarayan hizmetler bulunur. Telefon konuşması kaydetme nasıl yapılır?

Telefon konuşması kaydetme: Telefon görüşmelerinin ses kaydı nasıl alınır?

İçindekiler

  • Telefonda ses kaydı nasıl yapılır?
  • Telefonda kayıtlı aramayı nasıl bulurum?

Telefon aramalarını kaydetmek oldukça basit bir işlemdir. Bunun için uygulanması gereken birkaç basit adım bulunur. Bu adımları uyguladıktan sonra siz de telefon aramalarını kaydetmeye başlayabilirsiniz. Böylelikle telefonda konuştuğunuz bir bilgiyi unutma ihtimaliniz de ortadan kalkmış olur.

Telefonda ses kaydı nasıl yapılır?

Telefon konuşma kaydı yapmak için basit ve kısa bir yöntem vardır. Bu yolu izlediğinizde istediğiniz telefon görüşmelerini kaydetme imkanına sahip olabilirsiniz.

İşte o yöntem:

  • Telefon arama kaydedici özelliğini açmak için öncelikle Telefon uygulamasını açmanız gerekir.
  • Ardından birisini arayın ya da gelen aramayı cevaplayın.
  • Aramanızı kaydedebilmeniz için devam eden arama ekranı içerisindeki Kaydet butonuna dokunun.
  • İşiniz bittiğinde kaydınızı durdurmak için Kaydı durdur seçeneğine dokunun.

Yukarıdaki işlemleri gerçekleştirdiğiniz takdirde telefon konuşma kaydedici özelliğini aktif eder ve istediğiniz konuşmayı kayıt altında tutabilirsiniz. Bu konuşmanın kaydını dilerseniz daha sonrasında dosya olarak başka bir yere aktarabilirsiniz. Bu noktada unutmamanız gereken şartlar vardır. Örneğin; arama henüz yanıtlanmamış ise, arama beklemedeyse ya da konferans araması oluşturursanız telefon konuşması kaydetme özelliğinden o anlık yararlanamazsınız. Konuşma kaydedici özelliğini kullanabilmek için karşıya normal bir arama göndermeniz ya da almanız gerekmektedir.

Telefonda kayıtlı aramayı nasıl bulurum?

Akıllı telefonunuzda geçmiş bir kayıtlı aramayı bulmak için de bazı yolları izlemeniz gerekmektedir.

Bu yöntem ise şu şekildedir:

  • Öncelikle Telefon uygulamasını açın.
  • Uygulama bünyesinden Son Çağrılar'a basın.
  • Bu kısımdan kaydetmiş olduğunuz ilgili arayana dokunun.
  • Buradan kayıtlı aramayı oynatmak için Çal seçeneğine basın.
  • Son olarak isterseniz kayıtlı aramayı paylaşmak için Paylaş'a basın.

Bu yöntemle telefonunuzda daha önceden kaydetmiş olduğunuz bir konuşmayı bulabilirsiniz. Böylelikle unutmuş olabileceğiniz bir konuşmayı tekrardan hatırlayabilirsiniz.

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