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Tencere silah sayıldı! Adana'daki komşu husumetinde 3 ay 22 gün hapis cezası

06.06.2022 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da iki komşu arasında 4 yıl önce başlayan husumet; ev basma, şiddet, küfrün ardından tencere ile yaralamaya dek uzandı. Kendisinden şikayetçi olan komşusunun marketten dönüşünü apartmanın önünde bekleyip "Sen delinin tekisin. Ruh sağlığında yatman lazım kızım" diyerek tencereyle saldıran F. S.'ye mahkeme 3 ay 22 gün hapis cezası verdi.

Tencere silah sayıldı! Adana'daki komşu husumetinde 3 ay 22 gün hapis cezası

Filiz Bektik, evindeki bir sorun nedeniyle tartıştığı komşusu F. S. ile yakınlarının hışmına uğradı. Sonunca tencereli saldırıya maruz kalan Bektik hastanelik oldu ve yüzüne dikiş atıldı. Bektik'in, komşusu F. S.'den bir kez daha şikayetçi olması üzerine mahkeme F. S.'ye 'basit yaralama suçu'ndan hapis cezası verdi.

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AKRABALARIYLA EVİNİ BASTI, OĞLU KÜFRETTİ

Adana’nın Çukurova ilçesinde iddiaya göre Filiz Bektik (39), 4 sene önce komşusu F.S. (46) ile güneş enerjisinin akıtması ve tamir edilmemesi nedeniyle tartıştı. Eşiyle birlikte savcılığa giden genç kadın, komşusu hakkında şikayetçi oldu. Bunun üzerine iddiaya göre F.S., akrabalarıyla birlikte komşusunun evini basarak genç kadına şiddet uyguladı.

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2 komşu tekrar karakolluk oldu ancak F.S., ‘Ben bir şey yapmadım’ diyerek karakoldan geri çıktı. 2 komşu arasında husumet devam ederken, geçen yıl Haziran ayında F.S.’nin oğlu bu sefer de Bektik’e küfür etti. Genç kadın tekrar karakola giderek şikayetçi oldu. 16 Temmuz’da ise Bektik, marketten eve döndüğü sırada apartman girişinde F.S. ‘Sen delinin tekisin. Ruh sağlığında yatman lazım kızım’ deyip elinde bulunan tencere ile genç kadının yüzüne vurarak yaraladı.

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’SİLAHLA KASTEN BASİT YARALAMA’ SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

Ambulansla hastaneye kaldırılan genç kadının yüzünde 2 kesik oluştu ve dikiş atıldı. Ardından Bektik, komşusu hakkında tekrardan şikayetçi oldu ve Adana Cumhuriyet Başsavcılığı iddianameyi hazırladı. İddianamede ise tencere silah sayılarak ‘silahla kasten basit yaralama’ suçundan dava açıldı.

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Adana 18. Asliye Ceza Mahkemesince, sanık ve müştekinin katılmadığı duruşmada dosya üzerinden inceleme yapıldı. Mahkeme, sanık F. S.’yi "basit yaralama" suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

(İHA)

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