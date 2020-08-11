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  4. Tokat'ta feci kaza! Otomobil ikiye bölündü

Tokat'ta feci kaza! Otomobil ikiye bölündü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2020 07:09 | Son Güncelleme

Tokat’ta aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölünürken, sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Tokat'ta feci kaza! Otomobil ikiye bölündü

Edinilen bilgiye göre kaza; Derbent Mahallesinde gece saatlerinde meydan geldi. Tokat çevre yolundan OSB girişine yönelen Selami Ö. (38) idaresinde Tofaş Şahin marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile birlikte itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Çarpmanın etkisi ile adeta ikiye katlanan otomobilin sürücü mahallinde sıkışan şahsın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından çıkartılması için çalışma yapıldı. tokat Belediyesi itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından sürücünün cansız bedeni araçtan çıkarılabildi. Tabutla cenaze aracına konulan şahsın cenazesi Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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