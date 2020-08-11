HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tokat'ta arabalı açık hava sineması etkinliği

Tokat'ta arabalı açık hava sineması etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2020 23:08 | Son Güncelleme

Tokat'ta, arabalı açık hava sineması etkinliği düzenlendi. Sürücüler araçlarıyla, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak etkinlik alanına alındı.

Tokat'ta arabalı açık hava sineması etkinliği

Tokat Belediyesi'nce sebze hali yanında bulunan boş alanda arabalı açık hava sineması etkinliği düzenlendi. Etkinliğe belediyeye müracaat eden vatandaşlar ailesi ile birlikte geldi.

ATEŞ GÖSTERİSİ YAPILDI

Belediye ekipleri '7'nci Koğuştaki Mucize' isimli filmi izlemek için gelen vatandaşlara gazoz ve patlamış mısır ikram etti. Film izlemeye gelen vatandaşlara film başlamadan önce ise hokkabaz tarafından ateş gösterisi yapıldı.

Film izlemek için ailesi ile birlikte alana gelen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Güzel bir geleneği yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocukluğumuzda böyle yazlık sinemalar olurdu. İnsanlar gerek açık havada, gerekse böyle arabaları ile sinemalara gider izlerlerdi. Biz de bu nostaljiyi yeniden getirenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tokat halkını Tokat insanını özellikle şu salgın döneminde evlerinde sıkılıyorlar en azından böyle bir etkinlikte de aileleri ile beraber arabalarında güzel bir sinema filmini izlemenin zevkini tatsınlar istedik. Tabi bir ilki başlattık. Dört hafta boyunca her hafta salı günü bir filmimiz ile buluşacağız" dedi. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Döviz bürosunda 22 bin 900 TL'lik hataDöviz bürosunda 22 bin 900 TL'lik hata
Öğretmen eşlerin için özür durumu detayı!Öğretmen eşlerin için özür durumu detayı!
Diğer Haberler
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, kardeşini tabanca ile vurarak öldürdü

Hatay Vali Yardımcısı, kardeşini öldürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eren Bülbül paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eren Bülbül paylaşımı

Döviz bozduran vatandaşa yanlışlıkla 22 bin 900 TL fazla para verdiler

Döviz bürosunda 22 bin 900 TL'lik hata

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okulların ne zaman açılacağına ilişkin açıklama

MEB'den yeni eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama

Bitlis’te bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı

Bitlis’te bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni açıklama: Mîsâkımız Mavi Vatanımızdır

MSB'dan yeni açıklama: Mîsâkımız Mavi Vatanımızdır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.